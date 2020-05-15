【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 環球政治 17:01 2020/05/15 分享： 新冠肺炎全球大流行，澳洲倡議對爆發源頭展開獨立調查，卻因此觸怒中國，惹來北京以貿易手段報復。不過，即使如何施壓，中國仍有起碼一種澳洲貨碰不得，否則只會自討苦吃。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒 2020/05/13 【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 2020/05/13 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 7成美國人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰 2020/05/14 7成美國人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰 美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國 2020/05/14 美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國 【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失 2020/05/14 【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享） 2020/05/14 【美國疫情分析】專家福西之言 特朗普不是想聽就聽（訂戶專享） 【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒 2020/05/13 【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 2020/05/13 【中美角力分析】試探推翻貿易協議 特朗普樂見中國食言（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/12 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/11 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 商品 外交 政治 疫情 貿易戰 貿易 澳洲 中國 巴西 環球時報 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入