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【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享）

環球政治 17:01 2020/05/15

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新冠肺炎全球大流行，澳洲倡議對爆發源頭展開獨立調查，卻因此觸怒中國，惹來北京以貿易手段報復。不過，即使如何施壓，中國仍有起碼一種澳洲貨碰不得，否則只會自討苦吃。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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