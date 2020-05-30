【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得

新冠肺炎全球大流行，澳洲倡議對爆發源頭展開獨立調查，卻因此觸怒中國，惹來北京以貿易手段報復。不過，即使如何施壓，中國仍有起碼一種澳洲貨碰不得，否則只會自討苦吃。

中國經濟施壓澳洲，鐵礦或成新目標

中國鐵礦需求大，官媒揚言轉向巴西

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中國暫停進口35%澳洲牛肉，又準備對澳洲大麥加徵合計80%的關稅，中國官媒《環球時報》又提出新的目標︰鐵礦石。

報道揚言，中國不需要澳洲進口貨，鐵礦石和其他商品的需求可以輕易以巴西進口取代，利用經濟手段懲罰澳洲。報道更指，中國是澳洲大量出口鐵礦石的唯一選擇，但澳洲鐵礦石並非中國的唯一選擇，中國可以改從巴西入口。

消費者當然有權選擇購買對象，但資源供求不同於一般消費，不是說轉就轉。中國進口鐵礦石，主要用於生產鋼材，除非中國不惜放棄出口鋼材和生產相關商品，否則一旦缺少了澳洲鐵礦石，恐怕難以從地球上其他國家取得足夠原材料。

中國在今年首季生產2.345億噸鋼材，按季增加1.2%，從而撐起國際市場對鐵礦石的強勁需求，亦是全球最大的鐵礦石買家。

根據瑞銀（UBS）數據，中國進口的鐵礦石多達62%來自澳洲，遠多於《環時》主張用以替代的巴西，後者進口比率僅佔21%。

中國想要改變主要進口來源，當中的難度本來就極大。澳洲過去5年來已主導鐵礦石的全球供應，反觀競爭對手巴西，受制於安全、天氣和如今的疫情問題，導致鐵礦石供應大減。

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作為全球最大鐵礦出口公司的巴西淡水河谷（Vale），在2019年水壩崩潰事故造成逾200人喪生後，營運遭到巴西監管部門大力阻撓；加上巴西今年初頻頻降暴雨，均大大拖累產量。

公司原本計劃今年第一季度出產7300萬噸鐵礦石，結果只得不夠60噸。公司上月下調2020全年產量，僅介乎3.1億至3.3億噸，低於2015年出產的3.46億噸。

更麻煩是，上述情況只是巴西疫情擴大之前，該國疫情近期轉趨猖獗，已成為全球第6嚴重，並開始從大城市蔓延至較細的城鎮，包括北部的帕拉州（Para State）。

帕拉州的鐵礦石佔全球供應23%，疫情勢必進一步打擊鐵礦石出產，特別是巴西總統抗拒防疫措施，數據亦顯示當地執行居家禁足的比率甚低。

巴西短期內難以增加供應，已經推高鐵礦石價格，本周曾經升至迫近每噸90美元水平，是4月以來的高位。

倘若中國一意孤行，堅持不買澳洲鐵礦石，恐怕只會是跟錢作對，結果要花更多的錢向其他國家採購；甚至乎是花錢給其他國家先買下澳洲鐵礦石，再轉售予中國，平白當個冤大頭。

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