【美股戰報】連跌四日調整應驗　美股低開400點

美股全綫向下，道指低開400點或1.71%，報22851點；標普500指數跌47.8點或1.7%，報2772點；納指則跌141點或1.6%，報8720點。航空股繼續走弱，聯合航空（UAL）跌超過5.7%，美國航空（AAL）跌近4.8%，達美航空（DAL）則跌3%，西南航空（LUV）跌2%。

相關新聞: 【美股真反彈？】高盛：追逐升勢危險 悲觀情緒將佔上風

美股今周已連跌四日，累積跌幅近6%。過去數周，市場有聲音質疑美股升幅與實際經濟背馳，就連高盛、知名對沖基金創辦人David Tepper等，也對後市不太樂觀。

相關新聞: 【美股分析】高盛舉6大因素睇淡 標指恐再挫至2400點

美國勞工部於開市前公布，上星期首次申領失業救濟金人數為298萬人，遜於市場預期的270萬人，疫情由3月爆發至今，累積申領失業救濟金人數達3650萬人，如人數持續上升，下月公布的失業率數字或會維持雙位數字，這或正反映美國經濟的復甦速度或未必如預料般那麼快。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機