【首季業績】受疫情拖累　新秀麗首季轉蝕61億

▲ 受到疫情影響，新秀麗首季業績轉蝕61億元。

新秀麗 （01910） 公布今年首季業績，受到疫情嚴重打擊，首季轉蝕7.87億美元（約61.4億港元），2019年同期賺2280萬美元（約1.78億港元）。每股虧損錄0.55美元。

新秀麗指，因疫情拖累，非現金減值費用8.2億美元，包括租賃使用權資產減值6840萬美元、物業、廠房及設備減值1930萬美元（由於若干零售點業績欠佳），以及商譽及商名非現金減值費用7.32億美元。

經營虧損8.42億美元，去年同期則錄得經營溢利5600萬美元。經撇除非現金減值費用及重組費用，集團錄得經營虧損1560萬美元，因疫情的不利影響導致銷售淨額減少所致。

期內，公司收入按年下跌27.7%至6億美元（約46.8億港元）。毛利率由去年56.6%下跌至54.8%，主要因新冠肺炎疫情影響，導致銷售淨額按年減少。

公司表示，疫症對集團今年首季表現產生嚴重影響，更料今年全年業績造成不利影響。

3月份銷售淨額按年跌近6成 4月份更跌8成

受到疫情影響，公司於亞洲市場及整個歐洲、北美洲及拉丁美洲大部分批發銷售點暫停營業，導致公司首季銷售淨額大幅下跌。

今年首季銷售淨額按年下跌27.7%至約6億美元（約46.8億港元）；單計今年3月份，公司銷售淨額較去年同期下跌56.2%；4月份銷售淨額更下跌約8成。

此外，公司於首季合共支付670萬美元（約5226萬港元）作永久性裁員相關的遣散費，以減少固定成本基礎。

新秀麗收報6.35元，跌5.8%，成交1.19億元。

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責任編輯：謝卓榮