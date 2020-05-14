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【美股戰報】巴菲特鐘情銀行股　經典一役50億三年變80億

環球政經 23:00 2020/05/14

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根據美國證監會（SEC）的文件顯示，巴郡（berkshire hathaway）在本周一、周二（11日及12日）一共賣出了49.8萬股美國合眾銀行，套現1,630萬美元，不少傳媒都以「巴菲特賣銀行股」、「巴菲特拋售銀行股」為題，報導巴郡最新的持倉部署。

不過，今次的情況有別於早前沽盡航空股。先不論巴郡本身已持有1.5億股美國合眾銀行，今次賣出49.8萬只是持倉中的九牛一毛，所以單以沽出銀行股來此判斷巴菲特看淡銀行業，似乎有點武斷。

相關新聞：【美股戰報】繼沽盡航空股後　巴菲特再減持銀行股

正如巴菲特今年於股東會中，提醒投資者「不要和美國對賭」（Never bet against America），貴為美國股市的長期大好友，自然對百業之母的銀行情有獨鍾。除了美國合眾銀行外，富國銀行（Wells Fargo）、紐約梅隆銀行（BK）及美國銀行（Bank of America）也是股神的心頭好，只是在近日大跌中，卻令這些持倉由賺變蝕。

當中富國銀行由1998年以10.21美元首次持有以來，平均買入價為22.6美元，僅僅比現時股價低1.3美元，但巴郡其實在2015年後沒有再增持此股，反之由2017年起在47.63至50.43美元的高位出貨，3年間合共賣出逾7000萬股，套現逾40億美元，而這並未計及多年來的股息收入。

相關新聞：【美股戰報】連跌四日調整應驗　美股低開400點

至於說到股神的得意之作，就不得不提2008年「趁火打劫」高盛，當時高盛陷入次按危機，巴菲特出手以50億美元購買高盛發行的50億美元永久優先股，股息率10%。直至2011年3月，高盛以溢價贖回這些優先股，分析師相信，股神當初以50億美元買入的優先股，在短短3年的回報已超過30億美元。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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撰文 : 國際組

美股 巴菲特 證監會 銀行 美元 贖回 增持 航空股 美國

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