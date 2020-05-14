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長和系多家公司「盈警」　李澤鉅：風浪來到，捱得到有餘

金融經濟 21:42 2020/05/14

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長和系多家上市公司先後預告上半年盈利下跌，繼長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 後，長實 （01113） 亦發盈警，預告上半年純利按年大跌，打破昔日市場對長和系的穩健觀念。為了穩定市場信心，長和系主席李澤鉅多次強調，集團財務穩健，是世界上最「襟捱」企業之一，目前有危亦有機，機會來到便會把握。

長和系創辦人李嘉誠及李澤鉅今年自3月20日以來，16次增持長實股份，涉資11.6億元；長和 （00001） 亦增持4次，合共1.26億元；以「真金白銀」的行動來表現對公司的支持。李澤鉅在長實股東周年大會（AGM）上表示，不會預告增持或不增持，但增持反映父子二人對公司有信心。

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從承受得起有餘 到世界艱難

李澤鉅曾於3月的業績會上，指長和系是在風浪中成長，所以見慣風浪，做事相當審慎，目前集團準備非常充足，財務亦很穩健，即使油價維持於25美元，長和將錄24億港元虧損，「（長和）承受得起有餘。」

不過，隨疫情惡化，李澤鉅的口風亦有轉變。李澤鉅指，「世界艱難，影響人人有份，全世界各行各業都嚴重，對長實的影響亦不小。」

新型冠狀病毒疫情發展如何，仍是未知之數，沒有人可以準確預測，但見慣風浪的李澤鉅強調，「爸爸及我對公司有信心，風浪來到，捱得到有餘，還可向前看，亦可做得更好」

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