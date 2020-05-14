【美股早市】道指拉鋸 特朗普：切斷中美關係可慳5000億美元

美國上周首次申領失業救濟人數再度迫近300萬人，兩個月累計超過3600萬人失業，恐將進一步拉高失業率。加上，美國總統特朗普威脅，為追究中國防疫不力的責任，可能不惜徹底切斷中美關係。兩大利淡拖累美股周四低開，道指曾挫458點。但隨著銀行股向好，道指一度倒升50點，之後趨於拉鋸。

【美國經濟】上周298萬人首領失業救濟遜預期 兩月逾3600萬人失業

特朗普接受霍士電視台訪問，談到切斷中美關係。他稱：「會發生甚麼事？如果切斷整個（中美）關係，可以省回5000億美元。」

他續指，雖然跟中國國家主席習近平的關係良好，但如今不想跟他說話，因為在北京處理疫情方面，他感到非常失望。他更稱，正注視美國股市的中國企業有否違反美國規定。這是他近期就疫情對中國施壓的最強硬言論，引發市場憂慮。

受累特朗普的強硬言論，道指成分股普遍向下。思科系統（Cisco Systems，美：CSCO）是少數逆市向上的股份，股價彈逾5%，主因上季盈利和收入均優於市場預期，公司更表示，遙距工作和居家工作在全球大增，預期本季業績將可受惠。

中美風險持續增加，美元受到支持，美匯指數曾漲0.3%，高見100.56；歐元和澳元偏軟，曾挫0.4%和0.8%，低見1.0775美元和64.04美仙。

避險資產亦向好，日圓曾升0.2%，高見106.78兌1美元；現貨金最多漲1.1%，報1734.92美元；美債價升息跌，曾跌0.4點子，低見0.6056厘。

除了中美關係，特朗普在訪問也談到美國經濟，他預期隨著愈來愈多州分陸續解封，可於第三季迎來經濟反彈。他表示，希望屆時會有強美元配合經濟復甦。

不過，特朗普再一次提出，美國應該實行負利率，即使聯儲局主席鮑威爾周三否定了局方曾經考慮負利率。

責任編輯：方賢

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