Razer於新加坡設口罩販賣機 大派500萬個口罩

根據路透社報導，專營遊戲配件的製造商Razer，將在6月1日前在新加坡設置20部口罩自動售貨機，以幫助新加坡的COVID-19抗疫工作。

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該公司早在新加坡建立了一條全自動生產綫，Razer發言人在4月24日表示，該公司已經在全球運送了超過100萬個口罩。Razer CEO譚敏良表示：「Razer將繼續支持新加坡抗疫工作，至少讓新加坡能應付國内的口罩需求。」



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Razer承諾，透過其自動售貨機，將會免費向16歲或以上的新加坡居民免費送出500萬個口罩，在首次分發後，就會出售剩餘口罩。該公司還與總部位於新加坡的塑料製造商向陽科技（Sunningdale Tech）合作，將其月產量提高到1000萬個口罩，新加坡人們絕對不愁沒有口罩。

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