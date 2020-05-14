  • 27°C
香港時間 : 2020514日 (四) 20:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Chanel加價反吸引掃貨　學者：名牌加價增「我買得起」優越感

商業 20:25 2020/05/14

分享：

香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，名牌加價有助於短期內提高利潤，只要名牌加價帶來額外的利潤，多於流失客戶帶來的損失，就沒有問題。（資料圖片）

近日有不少名牌在疫情期間仍加價，繼LV於5月初將產品調高價錢後，Chanel亦逆市加價，部分經典手袋於歐洲地區的加幅更高達25%。不過，不少市民仍湧到Chanel門市掃貨，前日（13日）廣東道更罕有出現人龍。為什麼加價反而刺激到市民的購買慾？

【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌

香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，疫情下名牌公布的業績亦有下滑，加價有助於短期內提高利潤，只要名牌加價帶來額外的利潤，多於流失客戶帶來的損失，就沒有問題。

他表示，買名牌的人通常想獲得優越感，對價錢的敏感度比一般大眾品牌低，名牌加價反令有錢人更有「其他人買不起，但我買到」的優越感，合理加價不但會增加他們的購買慾，連品牌形象都有所提升，「不能排除多咗人買」。因此，即使經濟差名牌亦不能減價，減價會影響品牌形象，令人覺得「cheap咗」。

【五一黃金周】街上人流回升　零售商門店銷售卻不增

「Shopping」有助有錢人抗壓
張又引用購買心理學指出，疫情下影響不少人的心情，壓力愈大愈想消費，有錢人會願花錢買優越感高的「心頭好」。他又指，其實名牌每年都會調整價格，今次在逆市下加價，才會受注意。

不過，名牌亦不可無原因地於短期內無止境加價，消費者肯定會反感。至於加價的時間表及加幅，張天秀認為，正常每年加1至2次才算合理，名牌通常會做市場調查，了解消費者認為產品的價值，因應調查嘗試調整價錢，再考慮環境因素，計算「應該加到幾時要停」。

【疫市營商】疫情窒礙大灣區發展？　經濟師：短期消費力略減弱

記者：朱悅瀅

相關文章

【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
2020/05/03
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【五一黃金周】街上人流回升　零售商門店銷售卻不增
2020/05/03
【五一黃金周】街上人流回升　零售商門店銷售卻不增
【疫市營商】疫情窒礙大灣區發展？　經濟師：短期消費力略減弱
2020/05/12
【疫市營商】疫情窒礙大灣區發展？　經濟師：短期消費力略減弱
【疫市營商】奧海城推5月消費優惠　要人流亦要消費
今日
【疫市營商】奧海城推5月消費優惠　要人流亦要消費
疫情 Chanel 張天秀 品牌

下一篇文章

【疫市營商】敘福樓集團申請保就業計劃　預計獲3,285萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落
【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思
【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思
【疫市營商】茶餐廳始祖「檀島」 衝出香港　台灣推出獨家港式點心
【疫市營商】茶餐廳始祖「檀島」 衝出香港　台灣推出獨家港式點心
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)