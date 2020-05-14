【疫市營商】Chanel加價反吸引掃貨　學者：名牌加價增「我買得起」優越感

▲ 香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，名牌加價有助於短期內提高利潤，只要名牌加價帶來額外的利潤，多於流失客戶帶來的損失，就沒有問題。（資料圖片）

近日有不少名牌在疫情期間仍加價，繼LV於5月初將產品調高價錢後，Chanel亦逆市加價，部分經典手袋於歐洲地區的加幅更高達25%。不過，不少市民仍湧到Chanel門市掃貨，前日（13日）廣東道更罕有出現人龍。為什麼加價反而刺激到市民的購買慾？

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香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，疫情下名牌公布的業績亦有下滑，加價有助於短期內提高利潤，只要名牌加價帶來額外的利潤，多於流失客戶帶來的損失，就沒有問題。

他表示，買名牌的人通常想獲得優越感，對價錢的敏感度比一般大眾品牌低，名牌加價反令有錢人更有「其他人買不起，但我買到」的優越感，合理加價不但會增加他們的購買慾，連品牌形象都有所提升，「不能排除多咗人買」。因此，即使經濟差名牌亦不能減價，減價會影響品牌形象，令人覺得「cheap咗」。

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「Shopping」有助有錢人抗壓

張又引用購買心理學指出，疫情下影響不少人的心情，壓力愈大愈想消費，有錢人會願花錢買優越感高的「心頭好」。他又指，其實名牌每年都會調整價格，今次在逆市下加價，才會受注意。

不過，名牌亦不可無原因地於短期內無止境加價，消費者肯定會反感。至於加價的時間表及加幅，張天秀認為，正常每年加1至2次才算合理，名牌通常會做市場調查，了解消費者認為產品的價值，因應調查嘗試調整價錢，再考慮環境因素，計算「應該加到幾時要停」。

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記者：朱悅瀅