【定期存款】中資大行鬥減美元定存息 一表睇清邊間銀行仲有高息

追息族再有噩耗，因最近大中小銀行鬥減美元定期存款息率，包括中銀香港（02388）今天（5月14日）全面調低短中長息。當中3個月期的降幅最大，削低0.2厘後，失守一厘關，僅報0.8厘；半年期亦砍0.1厘，新息率至0.7厘；一年則調低0.15厘，新報0.5厘。專家指，發鈔行帶頭再減美元息，料再掀減息第2波。

而昨天（13日）另一中資大行亦已減息，工銀亞洲調低半年以下的較短存；其中3個月調低0.25厘，亦失守一厘心理大關，至僅得0.85厘。

同樣，中小行的劈息亦絕不手軟，如創興（01111）剛把短存的一厘息下架，3個月期狠削0.85厘、至0.65厘；兩個月亦由昨天高見1.1厘，現驟減0.55厘，新息率只報0.55厘。

雖然市場普遍預期，美國息率暫不會出現破天荒的負利率，但相信以美國拆息近期顯著回落。而本港亦因金管局首次於上周三（6日）安排美元流動性投標，大大紓緩銀根，市面不再鬧「美元荒」，港銀亦毋須急於撲水鬥搶存。

事實上，美元定存劈息潮不斷加劇，如以半年及一年長息計，富邦亦於本周二（12日）再齊減0.3厘，新報1.1厘，相比今年初兩存期皆有2.45厘，即累削逾1.35厘。至於論及冠全城的息率，是集友7天短存享9厘，但此「高息王」早於4月已由15厘劈低6厘，至目前的9厘。

若只以分行較多的大銀行比併，一年存息以工銀亞洲的1.15厘最高；6個月也以該行的1.1厘居首。不過，綜觀一個月短存，則以滙豐的2.5厘領先（見表），須以兌換新資金才享最高特惠息。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，今年3月疫情全球大流行，避險情緒高漲，導致美元流動性趨緊，各方皆囤積美元。可是，首季季結過後，水緊不再；復添如今擔心美元或呈負息，市場慌忙把多餘錢再重新拆放出外，遂加速美元拆息最近急跌。

美元存息減快加慢 有快趁手

王良享補充，美國聯邦基金利率向下歸零已是不歸路，而一個月美元拆息近日乍現0.18厘低位，亦拉低港元拆息。加上金管局自上周三（6日）首次安排美元流動性投標，維持至9月底，總額為100億美元；亦大大紓緩美元的銀根，市面不再鬧錢荒，港銀亦毋須鬥撲水盲目加息搶存，相反在滯後效應下，相信存息更減快加慢。

南洋商業銀行經濟及策略研究所主管卓亮指， 即使美國不會採負利率， 因副作用太大， 唯恐得不償失；但料未來一兩年聯儲局暫難重新掉頭加息，拆息將持續低企。

王良享說，若投資者對美元有實際需要，或在亂市下追息族欲分散風險，應把握高息仍在先敍造高息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪