【美股戰報】繼沽盡航空股後　巴菲特再減持銀行股

為刺激疫情衝擊下的經濟，美國聯邦基金利率已經重回零利率水平，市場關注美聯儲是否會進一步措施，正式進入負利率時代，或衝擊美國銀行業前景。市場同時傳出消息，股神巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）本周大手減持美國合眾銀行（USB）。

根據美國證監會(SEC)的文件顯示，巴郡在本周一、周二（11日及12日）一共賣出了49.8萬股美國合眾銀行，套現1,630萬美元，此番操作下，巴郡仍持有1.5億股美國合眾銀行股份，惟持股比例低於10%，即日後毋需在每次交易後公開披露，只需在季末公布持倉。

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消息公布後，美國合眾銀行周三（13日）大跌6.95%，現報29.45美元，若與去年12月31日的收市價51.3美元相比，其股價已經腰斬，跌幅超過50%，遠超標普500指數的12.7％跌幅。

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事實上，巴菲特的投資生涯中，向來對銀行股情有獨鐘，長期重倉持有美國銀行（BAC）、富國銀行（WFC）、紐約梅隆銀行（BK）等大型銀行股，今年3月還以每股38.8美元增持了紐約梅隆銀行923.5萬股，按照當日收盤價計算，交易價值3.59億美元；惟增持後該公司股價下跌，4月初又以每股約35美元的價格出售了86.9萬股該公司股票，同樣將持股堅持10%以下。

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