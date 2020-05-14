【數據管理】大數據公會新增會員認證　助加強客戶信任

▲ 。大數據治理公會創會主席楊德斌表示，除了一般企業會員及承諾企業會員，亦有新增認證企業會員類型未來會成立獨立認證審批委員會，委員會審視公司後會提交報告，證明公司是否能符合標準。

大數據公會（iBDG）今日就更新《大數據治理原則2.0》，新增數據保留和安全控制原則，並加入認證會員計劃，讓不同行業公司跟隨數據治理框架指引，得到認證及大眾認可。

除了各項原則有更新，大數據公會亦更新會員制度。大數據治理公會創會主席楊德斌表示，除了一般企業會員及承諾企業會員，亦有新增認證企業會員類型。

一般企業會員:有興趣了解更多關於大數據治理的企業會員。

承諾企業會員:承諾遵守大數據治理公會《大數據治理原則》的一般企業會員。

認證企業會員:通過大數據治理公會認可之獨立第三方審計員評估的承諾企業會員。

個人會員:有興趣參與大數據治理行業的個別人士

楊德斌指出，大數據治理原則除了能讓企業有框架可跟隨，今次亦新增一套審計機制。

未來會成立獨立認證審批委員會，委員會審視公司後會提交報告，證明公司是否能符合標準，讓他成為認證會員，有了這個認證，可讓社會大眾知道公司是否符合世界標準，兩間有認證公司互相交易或交換數據時，更信賴彼此。

楊德斌表示，本地公司創思奇（Cherrypicks）就是第一間將會獲得審批的認證公司，未來亦歡迎更多公司參與並獲得認證。

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創奇思（Cherrypicks）行政總裁趙子翹坦言，現時客戶除了看重公司技術能力，亦重視公司處理數據的方式，如有第三方認證標準，必定提高客戶信任程度。「歐盟有GDPR，香港亦有私隱條例，而如果得到iBDG認證，將是建立客戶信任的最好方法。」他補充，長期而言，iBDG認證將會成為業界新常態與基本，短期而言，得到認證的機構與公司因為符合國際標準，競爭力必定較高。