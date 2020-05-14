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【新盤指南】旺角利奧坊．曦岸　示範單位間隔全面睇

股樓投資 22:37 2020/05/14

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新盤魚貫而出，混戰一觸即發，若想趁機置業，不妨先了解各盤間隔，從中細選。部分買家喜歡到市區置業，因交通相對方便，適逢恒地（00012）旺角利奧坊．曦岸開售在即，若有意購買市區新盤，可多加留意。 

利奧坊．曦岸設計呈L形，樓高24層，提供488伙單位，實用面積約171至687平方呎，戶戶採用開放式廚房設計，多數單位配置露台，少數另設工作平台，又或平台。雖然該盤是單幢樓，但細分兩座，兩座彼此相連，由防火門分隔，每座各設電梯大堂，各座有兩部升降機。

值得留意的是，該盤一層多伙，以5至26樓為例，全層各有25伙單位，第一座佔14伙、第二座佔11伙。雖然28樓單位伙數較少，但也有13伙單位，第一座佔７伙、第二座佔６伙。

發展商故意將垃圾房遠離單位，但個別單位難免受影響，若住戶丟垃圾，都要經過第一座A室，以及第二座A室，若過程不小心，弄到滿地垃圾，A室自然最受影響。 

一房示範單位全面睇

發展商早前開放無改動示範單位，以第2座22樓E室為藍本。實用面積257平方呎，一房間隔，樓底高約3.5米。單位客飯廳方正，外接22平方呎露台，而房間與客飯廳由趟門分隔。此外，客飯廳的一角為開放式廚房，提供煤氣煮食爐，可明火煮食。要留意的是，浴室無窗，即俗稱黑廁。

發展商利用單位高樓底優勢，附送假天花儲物櫃，增加收納空間。

客飯廳方正實用，外接露台。露台實積約22平方呎，可站立兩至三人。

開放式廚房自成一角，發展商附送不同爐具及家電，設備尚算齊全，且可明火煮食。

發展商以趟門，分隔客飯廳及睡房，住戶可按需要隨意運用空間。

利奧坊．曦岸

地址：福澤街38號 

層數：24層（不設4、13、14、24及27樓）

單位總數：488伙

實用面積：171至687平方呎

單位間隔：開放式、一房兩廳、兩房兩廳、三房兩廳（連套房）

預計關鍵日期：2021年10月31日

撰文 : 柳家平

利奧坊‧曦岸 一手市場

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