【疫市求生】女鞋國「鞋佬」靠直播賣女裝鞋發圍

人稱「鞋佬」的陳胤華被喻為「香港第一男網紅」，他的人生歷盡高低，曾經少年得志憑在內地經營的鞋廠和零售店讓他20出頭就賺到第一桶金，年薪過百萬，當時是2007年，內地網購還未大行其道。惟隨後淘寶漸普及，內地消費者又開始追求質素，令他的鞋舖面臨衝擊，但更甚的是，因當時他生產的鞋只一味迎合商家要求，遏制成本忽視質量，最後因一次質素問題未能如期交貨而扭轉他的命運。不過這或許是命運的安排，他因此結束了自己的生意，加入到這間他無法提供貨的網紅公司工作，負責鞋和手袋開發，在工作短短8個月入面，讓他大開眼界，亦成了他人生的轉捩點的契機。他坦言這8個月簡直是黃金8個月，「老實講我都是跟住內地條路去走，由原本我幫過網紅做事，自己做自己品牌，到跟着她的模式創立了女鞋國，做自己品牌。



跌過後，他變得重視產品質素，他認為粉絲用過他的產品覺得好，再分享出去，是最直接的宣傳方法，而他亦一直深信「沒有賣不出的貨品， 只有賣不出貨品的售貨員。」

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回想兩年多前創立女鞋國之初，他坦言頭三個月最辛苦，是內心的苦，因為身邊的人都不看好這門生意，加上無生意，又得自己一個人，還要向家人交代，壓力好大，不過去到第四、五個月，生意開始有起色，亦看到前面將會出現爆發式增長。「普通人睇可能覺得1個月賣8對、12對或24對鞋這增長好少，但我們做生意的是要看百分比，如果連續4個月都能比上一個月增長50%以上的話，這盤生意會好恐怖地爆上去。」最初得不到大家認同，覺得網購在香港怎會成功，「這種想法就等同我當初覺得怎可能網上賣鞋一樣，但他們看不到一點，就是在網購上面做得到個『性價比』高， 如果又提供到好的服務，客人是會接受的，可惜當初無人支持我的想法。」



另邊廂，他坦言速食時裝（Fast Fashion）沒落也造就了他的天時地利人和，「如果我早兩年去做這件事不會成功的，因當時Fast Fashion盛行，而起步時剛好Fast Fashion開始被嫌棄。其實600、700元一對鞋在實體店來講是中價，但我的客人買完打開個盒會有拆禮物的感覺，覺得是大品牌的質量，這正是我的優勢，而且我開頭箍客做得好足，每盒鞋都會印製一張心意卡多謝他們選購。簡單講，我做了好多事，讓他們覺得我的誠意和對產品有信心，就會變得好支持我。」至今短短兩年，鞋佬出品的鞋回購率非常高，每個星期五直播開賣後，不少款式都是秒殺被搶購一空。當初以這價錢定價，是見到市場有空間，就是缺少了一些時裝店價錢，大品牌質量的東西，「所以我就以此定位，搶這一批客，只要他們不小心買了一對我的產品就會黐實我。」這正是鞋佬口中開拓的藍海市場，「你拿到這個藍海， 就可以在裏面發圍， 但這個藍海好快會有人同你一齊玩， 到時你又要再開拓一個新的藍海 ，所以我就推出鞋款單隻買的1+1系列。」



何解突然會由女裝鞋再開拓生活百貨？鞋佬認為一來可以跟認識的商家多一個互相幫助的平台，二來是女鞋國一直做緊自己的產品，先做鞋，再出手袋、銀包原來都好受落，然後就慢慢橫向發展，不停試好多好產品都可以的時候，「我發現我的客都是女性，她們不一定只買我做的鞋，而是因為我個人，故決定再開多盤生意做生活百貨。因為女鞋國我要自己帶貨和錢，但生活百貨不同，我只要同商家傾好，從中抽佣幫他們做宣傳，賣幾多就收幾多佣，賣剩的貨還給他們。」以上月底他直播賣的一款消毒藥丸為例，本來準備了500盒，結果在開賣2分鐘便被掃清，即時追加，結果在最後10分鐘2,100盒全數沽清。「以往大家過於依賴原有的消費模式，像這個消毒藥丸去藥房買要25元一粒，但網店代理給我是21元一粒，因為網店可以慳了租金，來貨一定較平。」

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「生活百貨的爆炸力好驚人，我好肯定現在開始計不出半年內，生意額一定會大過女鞋國3倍以上。」難怪近期他就大肆宣揚要大量增聘人手，「我們在12月的4場直播做了290萬生意，同事日日在包貨回覆信息，都好辛苦，故情願有充足的人手，去迎接未來的爆炸性增長。」對於生活百貨的生意，鞋佬的確是充滿信心，以剛過去的星期二為例，同時有2000人收看直播，兩小時的限時限購內做了90多萬生意；「只要生活百貨個平台夠硬淨，維持住連做8個星期，每星期一場，商家就會自動排住隊過來找我。現時生活百貨專頁有1.3萬名粉絲，但播一場直播能觸及的人數絕對遠超於此，試想想，先不理銷售情況，但至少在直播期間有過萬人見到你的產品，何樂而不為？就像那個消毒藥丸，2個鐘賣了2,100盒，代理說派了一個月藥房也賣不到這個數。」

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