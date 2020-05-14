芝加哥要求外送平台提供詳細收費內容

▲ 芝加哥率先頒布新規例，強制外送平台公開收據明細，違者最高可處罰1萬美元（約港幣7.8萬元）。

新冠肺炎疫情未遏，不少人都會選擇減少外出改叫外賣，減低在外感染病毒的風險。不過，外送平台的收費往往透明度不足，美國有不少餐飲業都紛紛表示，外送平台如Grubhub和Doordash，向餐廳收取過高傭金，令他們無利可圖，甚至是在未經同意下進行註冊服務。有見及此，芝加哥就率先頒布新規例，強制外送平台公開收據明細，違者最高可處罰1萬美元（約港幣7.8萬元）。

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據了解，芝加哥將於5月22日開始執行是項新規例，並將由芝加哥商業事務與消費者保護辦公室負責草擬並執行。官方表示，由於現時很多消費者都以為，他們所支付的餐飲費用全部都落入餐廳手上，但事實並非如此。有餐廳表示抱怨，由於外送平台抽取的傭金太高，為了賺取更多金錢，他們只好提高價格，把每份餐點價格提高2元美金（約港幣16元），或是自己聘用送餐員來減少支付給外送平台的費用。

綜合外媒報道，芝加哥政府宣布，食物外送平台送餐費上限為15%，而訂餐費限制則在5%，並且強制要求他們向用戶公布收費明細，包括餐飲價格、稅費、外送費、小費，以及餐廳必須繳付給第三方外送平台的佣金和手續費等，違者最高可重罰1萬美元（約港幣7.8萬元）。

對於芝加哥政府推出的新規定，Gru bhub發表聲明回應指，將所有費用細節披露，會令消費者更加疑惑，恐怕會讓人們更不願意叫外賣，反而損害食物外送平台為支持餐飲業度過難關所付出的努力。而DoorDash也對芝加哥市的做法表示不支持，公司表示，公開收費明細是不必要的且超出範圍的規定，落實的話只會令讓餐飲業雪上加霜。

不過，餐廳東主對於新規例就表示歡迎，政策可以確保消費者充分了解所有商業行為，同時維持餐廳的服務與品質。

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責任編輯：施雯雯