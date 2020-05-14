【數據管理】大數據治理原則2.0推出　倡企業設立「數據保護官」

▲ 香港本地業界大數據公會（iBDG）今日就更新《大數據治理原則2.0》，新增數據保留和安全控制原則，並加入認證會員計劃，讓不同行業公司跟隨數據治理框架指引，得到認證及大眾認可。

進入數碼時代，大數據已經成為堪比黃金與石油的貴重資產，但大數據處理背後亦帶來不少問題，是以歐盟就有保護數據不被濫用的規條《GDPR》（一般資料保護規範），香港本地業界大數據公會（iBDG）今日就更新《大數據治理原則2.0》，新增數據保留和安全控制原則，並加入認證會員計劃，讓不同行業公司跟隨數據治理框架指引，得到認證及大眾認可。

《大數據治理原則2.0》包含5大項目：

大數據處理原則

數據保留和安全控制原則

防止個人數據洩漏原則

數據傳輸原則

持續改進原則

數據治理原則委員會主席鄭松岩表示，今次新增的「數據保留和安全控制原則」，強調「資料保留政策」及「資訊安全策略」的重要性，並建議會員嚴格執行。重申在「數據保留」的前題，客戶擁有「刪除個人資料」的權利，亦提及公司有責任加強「數據加密與保護」措施，保護個人資料。

在收集用戶數據前要得到用戶同意，用戶亦有權要求刪除服務，例如用戶認為已經超出了收集數據的最初目的，可以要求中止授權。

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其次，「數據傳輸原則」亦有更新，禁止超出應用範圍的數據再傳輸，亦強調「跨境數據處理」應嚴格遵守當地法例，並提出「跨境數據傳輸安全評估指引」及監管「數據傳輸」的措施建議。

此外，鄭松岩亦建議企業建立「數據保護官」（Data Protection Office）職位，以制定數據保護政策及程序，防止個人數據洩漏，職位成員職責亦要不斷評估市場情況變化，改善公司數據處理程序。

記者：李彥煒