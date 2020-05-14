【大灣區】一文看清保險、銀行、證券期貨、基金業機遇

大灣區再有新進展，人民銀行、中銀保監、中證監及外滙局發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，提升大灣區金融服務創新水平，牽涉保險、銀行、期貨、基金管理、證券等行業，開展跨境業務。

保險業：

完善保險業務跨境收支管理和服務：便利粵港澳大灣區內地銀行為已購買港澳地區保險產品的內地居民提供理賠、續保、退保等跨境資金滙兌服務。鼓勵港澳地區人民幣保險資金回流。支持港澳保險公司依法取得人民幣合格境外機構投資者（RQFII）和合格境外機構投資者（QFII）資格，為粵港澳大灣區建設提供融資支持。

擴大保險業開放：支持粵港澳保險機構合作開發跨境醫療保險等更多創新產品，為客戶提供便利化承保、查勘、理賠服務。

銀行業：

可開展跨境貸款業務，以及擴大銀行業開放。

理財通：

大灣區內地居民通過港澳銀行購買港澳銀行銷售的理財產品，以及港澳居民通過粵港澳大灣區內地銀行購買內地銀行銷售的理財產品。

證券、基金管理、期貨業：

可為客戶辦理即期結售滙業務和人民幣與外滙衍生品業務

擴大證券業開放：試點證券期貨經營機構跨境業務。

粵港澳三地機構共同設立粵港澳大灣區相關基金，支持保險資金、銀行理財資金按規定參與相關基金。

港澳金融機構和非金融企業在內地發行金融債券、公司債券和債務融資工具，逐步拓寬發行主體範圍、境內發行工具類型和幣種等。

支持香港打造粵港澳大灣區綠色金融中心，建設國際認可的綠色債券認證機構。

人行等四部門發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（附全文）