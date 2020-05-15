新西蘭皇后鎮解封 官員穿西裝笨豬跳吸客

▲ 新西蘭皇后鎮湖區的區長為慶祝解封，周四（14日）親身上陣示範笨豬跳。

新西蘭的新冠肺炎疫情已放緩，新西蘭的著名旅遊景點皇后鎮（Queenstown）的疫情警報級別也下調至第2級。皇后鎮湖區的區長為慶祝解封，周四（14日）親身上陣示範笨豬跳，表示疫情下旅遊業及經濟面臨艱難時期，如今解封後歡迎各地遊客前往皇后鎮。

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新西蘭連續3日錄得零新增個案，於周四將疫情警報級別由第3級下調至第2級。新西蘭皇后鎮為笨豬跳運動的起源地，周四起也為笨豬跳這項運動解禁。

皇后鎮湖區區長博爾特（Jim Boult）就於周四上午，在卡瓦勞大橋(Kawarau Bridge)的笨豬跳中心率先示範笨豬跳，成爲該地解封後首位進行笨豬跳的人。博爾特其後表示，對該地區大量企業能夠重開感到很高興。

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博爾特指該地區是在警報級別下調後謹慎地重開，又指會熱切歡迎遊客光臨：

旅客的熱情將大大促進本地經濟，成千上萬的本地人會因復工而獲益。

（That enthusiasm for local travel will bring a much-needed boost to our local economy and the thousands of locals that will benefit from the return to work this will deliver. ）

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新西蘭極限運動公司AJ Hackett Bungy的聯合創始人阿施（Henry van Asch）表示，疫情雖然重創新西蘭旅遊業，但也為重整旅遊業提供了機會。他認爲旅遊業經此疫情後可反思，不只要著眼於經濟貢獻，更要努力令新西蘭民眾都喜愛在本地旅遊。

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責任編輯：鄭錦玲