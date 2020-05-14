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長實預告上半年盈利大幅下滑　李澤鉅：集團應該是世上最「襟捱」的企業之一

股樓投資 18:55 2020/05/14

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肺炎疫情下，本港及環球經濟受到重大影響，長江實業（01113）的業務也受到影響，集團於周四（14日）收市後發出盈警，預告截至6月30日止六個月的股東應佔溢利較2019 年同期出現大幅下調。長實表示，根據所獲第一季度資料，首季香港物業銷售收益較 2019 年同期減少，儘管部分已由 2020 年第一季度較高的內地物業銷售收益所抵銷，首季集團酒店業務錄得收益貢獻負數。
長實於今天舉行股東周年大會，被問及疫情對長實的影響，主席李澤鉅表示：「疫情幾時完，疫苗幾時發明出來，沒有人可以準確預測到，這是全世界國家政府 都想解決的問題。 」他又指：「 總之世界艱難，影響人人有份，全世界各行各業都嚴重，對長實的影響亦不小， 但集團的資產優質，雖然（疫情）對長實旗下租務、酒店、飛機租賃及 pubs 都構成短 期影響，但長期來說，我們有信心。」
李澤鉅又為股東大派定心丸，指集團準備充足，有能力承受風浪。他表示：「長江實業財務穩健，現時負債比率為低個位數 （low single digit），所擁有的資產皆屬優質，應該是世上最『襟捱』的企業之一。」他又重申：「爸爸（李嘉誠）及我對公司有信心，風浪來到，捱得到有餘，還可向前看，亦可做得更好。」 
被問及疫情下集團的海外拼購會否受阻，李澤鉅信心十足地說，「看不到有甚麽受阻，其實這是一個好時候，在艱難時才有機會。」
 

撰文 : 陳詠妍

疫情 經濟 李嘉誠 李澤鉅 盈警 冠狀病毒 長實

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