【口罩供應】屈臣氏WatsMask口罩下周登記　李澤鉅︰「 我都想早啲生產」

▲ 被問到屈臣氏口罩為何不早些開始生產，長和主席李澤鉅表示「我都想早啲生產」。（資料圖片）

屈臣氏於香港製造的口罩 WatsMask下周起可以網上登記。港人對口罩需求極大，被問到屈臣氏口罩為何不早些開始生產，長和主席李澤鉅表示「我都想早啲生產」 。

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李澤鉅解釋，改裝廠房、採購口罩生產設備和材料、以至產品取得認證一律需時。他又指， 今早就 WatsMask 口罩問題曾向屈臣氏查詢，雖然細節仍待確定，但預計WatsMask 口罩下星期應該可先透過網上登記訂購。顧客可再到指定屈臣氏及百佳分店取貨。至於店鋪發售則會緊隨網上登記之後安排。

早前，易賞錢亦特選了部分 VIP 會員可讓他們搶先訂購 WatsMask 口罩。另亦有記者開箱實測 屈臣氏 WatsMask 口罩，確認口罩由三層不織布構造，外層防水力強；中間不織布過濾層在燈光底下亦不透光 。據屈臣氏Facebook指，WatsMask WeCare亦已通過SGS F2100 Level 2 （二級防護標準）測試。

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屈臣氏WatsMask口罩規格

認證：B.F.E.及P.F.E≥99%

數量：每盒30個獨立包裝

呎寸：175x95mm

售價： 79.9元；易賞錢會員 69.9元

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責任編輯：葉泳珊