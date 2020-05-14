鮑威爾明言不考慮負利率 期貨炒家未死心

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）昨日公開表示，看淡美國經濟疫後反彈力度的同時，重申儲局暫不考慮實施負利率，令不少市場人士大為失望。惟有炒家仍未死心，利率期貨顯示，炒家仍預期至2022年初， 美國可能出現負利率。

在鮑威爾周三發言後，2022年1月到期的聯邦基金利率期貨合約報價，仍高企於約100.02水平，反映炒家預期美國20個月後，利率可能為-0.02%。

利率期貨最早於上周四（7日）預期美國出現負利率，當日2021年1月到期的利率期貨高見100.04，反映美息明年1月可能見-0.04%；明年1月利率期貨，新報99.985，反映市場預期明年初美息為0.015%。美國聯邦基金目標利率現為0至0.25%，即市場預期美息維持不變。

有利率期貨交易員指出，鮑威爾亦明言預期美國經濟疫情過後難有V型反彈，而儲局現有貨幣政策工具已接近用盡，認為儲局跟隨歐、日央行實施負利率救經濟只是時間問題。

為應對防控新冠肺炎疫情，美國經濟陷於半癱瘓的衝擊，儲局已兩度緊急減息將息率減至近零，加上無上限量化鬆寬買入政府國債及公司債ETF，而銀行額外儲備要求亦已減至零。鮑威爾昨日表示或需求動用額外武器刺激經濟，亦表明政府應採取更多財政政策刺激，未有再提貨幣政策工具。

撰文：劉德斌

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