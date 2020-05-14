  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 19:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

鮑威爾明言不考慮負利率 期貨炒家未死心

金融經濟 18:35 2020/05/14

分享：

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）昨日公開表示，看淡美國經濟疫後反彈力度的同時，重申儲局暫不考慮實施負利率，令不少市場人士大為失望。惟有炒家仍未死心，利率期貨顯示，炒家仍預期至2022年初， 美國可能出現負利率。

在鮑威爾周三發言後，2022年1月到期的聯邦基金利率期貨合約報價，仍高企於約100.02水平，反映炒家預期美國20個月後，利率可能為-0.02%。

利率期貨最早於上周四（7日）預期美國出現負利率，當日2021年1月到期的利率期貨高見100.04，反映美息明年1月可能見-0.04%；明年1月利率期貨，新報99.985，反映市場預期明年初美息為0.015%。美國聯邦基金目標利率現為0至0.25%，即市場預期美息維持不變。

有利率期貨交易員指出，鮑威爾亦明言預期美國經濟疫情過後難有V型反彈，而儲局現有貨幣政策工具已接近用盡，認為儲局跟隨歐、日央行實施負利率救經濟只是時間問題。

為應對防控新冠肺炎疫情，美國經濟陷於半癱瘓的衝擊，儲局已兩度緊急減息將息率減至近零，加上無上限量化鬆寬買入政府國債及公司債ETF，而銀行額外儲備要求亦已減至零。鮑威爾昨日表示或需求動用額外武器刺激經濟，亦表明政府應採取更多財政政策刺激，未有再提貨幣政策工具。

撰文：劉德斌

相關文章：【貨幣政策】利率期貨預示美明年或現負利率 甚麼是負利率政策？

期貨 減息 負利率 鮑威爾 利率期貨 美國聯儲局 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【長實盈警】長實料上半年盈利大跌　李澤鉅：資產優質復甦較快

下一篇文章

【存款收息】大行4日內兩減港元定存息 短中長期齊砍0.2厘息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】開拓藥業接棒招股　可成沛嘉醫療2.0？
【新股IPO】開拓藥業接棒招股　可成沛嘉醫療2.0？
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
恒生指數跌350點失24000關　夜期早段僅彈11點（不斷更新）
恒生指數跌350點失24000關　夜期早段僅彈11點（不斷更新）
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）