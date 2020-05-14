北水續流入港股　大手狂掃中國飛鶴

雖然重磅股騰訊（00700）首季業績勝預期，惟今日（5月14日）股價高開低走，全日收報430.3元，只升0.23%。恒指方面，雖然缺乏上升動力，全日收報23829點，跌1.45%，惟港股仍獲北水追捧，全日淨流入40.8億元，是3月25日以來，單日最勁淨流入。

雖然中國飛鶴（06186）受多個壞消息影響，先遭私募基金大手沽貨，加上內地爆出「假奶粉」事件，終致股價急插10.89%，惟北水愈跌愈買，全日淨流入21.7億元。

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此外，北水追捧強勢股，中芯國際（00981）及美團點評（03690）股價再創上市新高，前者淨流入3.1億元，後者淨流入1.15億元。閱文集團（00772）股價今日急升，更創52周新高，淨流入1.51億元。

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以流出額度計，中國移動（00941）最不受北水追捧，全日淨流出1.79億元，股價跌1.64%，收報56.85元。中國人壽（02628）淨流出1.4億元，而股價則持續弱勢，全日跌2.86%，收報14.96元。早前股價連創新高的平安好醫生（01833）同遭北水拋售，淨流入0.77億元，股價跌4.28%，收報111.8元。雖然小米集團（01810）全日淨流出0.3億元，惟股價硬淨，全日升更1.18%，收報11.96元。

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