【iM投資學堂_美股BB班】美股買賣股數及交易費用

愈來愈多人有興趣投資美股，但因為資訊煩多無從入手，因此由今期起美股BB會為大家講詳講解各項買賣美股要注意的地方，以及和港股的分別。

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買賣股數

美股與港股其中一個最大分別，是沒有買賣股數限制，是可以買賣1股，有些券商甚至可以交易10分1股。令小本錢都投資者都可以建立投資組合，港股因為手數限制，有些股票最低入費動輒數萬元。如極受散戶歡迎的騰訊控股（00700）、阿里巴巴（09988），入場費達4萬多及近2萬元，已佔倉位一大部分，違反分散投資原則。而美股蘋果（AAPL），每股只需300多美元（約2,300港元）

另一個好處是，更容易月供股票，例如每月預留數千元月供股票，盈富基金（02800）每手入場費已需約1.2萬元，預留的金錢根本不足以買入1手盈富。惟有參加銀行、券商的月供計劃，但會有大量碎股，有需要時，沒法在公開市場買賣。美版盈富，追蹤標普500指數的領航標普500ETF（VOO），每股只需約260美元（約2,000港元）

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交易費用

除了券商所收的佣金、存倉費外，美股交易費用便宜，交易所、監管機構等所收費用由每股0.000013美元至0.00019美元不等（最低少0.01美元），小至近乎可以忽略。現時有些券商甚至提供0佣金、免存倉費服務，買賣美股變得豐儉由人。更為重要的是政治稅收，如果讀者有美國國籍，需繳付資本利得稅。如果是非美國人，只需填寫W-8BEN表格，就可以免收資本利得稅，但美股派息需收取30%股息稅，這則沒辦法免除，收息派必須留意這一點。

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