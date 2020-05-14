USB 4.0將於明年起採用　可直接取代Displayport、HDMI線？

▲ VESA日前宣佈將與USB-IF合作，預計USB 4.0將會在明年起陸續有裝置採用，並能支援DisplayPort 2.0，並輸出8K 60fps，甚至16K超高解析度的影像。

我們日常使用的手機、電腦等數碼產品，都會用到USB接口或USB數據線。影片電子標準協會（Video Electronics Standards Association；簡稱VESA）日前宣佈將與USB-IF合作，預計USB 4.0將會在明年起陸續有裝置採用，並能支援DisplayPort 2.0，並輸出 8K 60fps，甚至16K超高解析度的影像。

由於USB 4.0已確定不會再使用舊有的USB Type-A型接孔，轉為採用USB Type-C連接器，意味著Type-C 連接器的功能將會更多元化，並可利用數據線的四個高速通道，每秒傳輸高達80G的DisplayPort視像數據，或在傳輸超高速USB數據時傳輸高達40 Gbps的視像數據，並同時排擠其他類型的影像連接埠，如 HDMI、DisplayPort。

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由於目前坊間出售的Display Port以及 HDMI線都無法支援7660 x 4320 高的解析度，而USB Type-C接孔則可支援不同的傳輸標準，包括USB 2.0、USB 3.2、USB PD，以及Thunderbolt 3，支援的內容十分廣泛。USB 4.0可同時支援100W充電、DisplayPort、PCIe 等多項現有的傳輸標準，同時亦可向下兼容舊有的USB標準。外界認為，過去 HDMI、DisplayPort、AC 電源、3.5mm 耳機孔等多種連接埠，可能將從2021年起被USB Type-C，以及USB 4.0取代。

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儘管HDMI或DisplayPort接孔隨時會在短時間內消失，但預計仍會以協議的形式，相容於USB Type-C接孔中。連接埠樣式的統一，有利於不少產品的跨界連接，例如，高畫質顯示器、網路、主機板、外接顯示卡、有線耳機、充電線、AR / VR頭戴裝置，甚至可以讓兩部電腦互相連接。

責任編輯：施雯雯