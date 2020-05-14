【疫市營商】LG主打防疫生活家電　近月銷售近倍增長

▲ LG電子（香港）行政總裁李相奉表示，近三個月內LG家電產品銷售數量有近倍增幅，反映香港市場對健康相關的產品需求有明顯上升的趨勢。

新冠肺炎年初爆發，市民健康意識提高，除了一般防疫用品如口罩、洗手液等，連帶健康相關的家電銷量都有所提升，反映港人對高端及高效能的科技產品需求更大。

LG電子（香港）行政總裁李相奉接受本報專訪表示，之前本地新冠肺炎確診數字增加，留意到香港市場對健康相關的產品需求明顯上升。他透露，近三個月內LG家電產品銷售數量有近倍增幅，此外，分銷商店舖、電話查詢、官方社交媒體等等，均有市民查詢相關產品的資訊。「銷量增幅最多的產品為LG Styler衣物護理機、Puricare空氣清新機及抽濕機系列。」

▲ LG上年就推出的可便攜LG Puricare Mini，可在10分鐘內過濾3米範圍空氣，為疫情下仍需上班或出外的市民提供保障。（受訪者提供圖片）

港人追逐更高效科技家電

面對疫情，環球都以科技相助抗疫，各種健康用途家電亦大受歡迎。李相奉指出，以往韓國方面用家比香港用家普遍更習慣用科技打理家居環境，LG生活家電產品大多只於韓國推出。

但隨著近年港人的家居衛生意識提高，尤其在新型冠狀病毒爆發後，港人開始追逐更高端殺菌淨化的科技家電，而市場對相關產品的需求不斷上升。

李透露，現在大多LG於韓國推出的家電產品在香港亦陸續推出。李亦表示，LG在產品推廣的同時亦透過不同的渠道教育公眾防疫的貼士。「除了家居環境淨化，我們亦希望為用家帶來面全面的健康保障，故於上年在香港推出便攜版的Puricare空氣清新機，獲得市場的熱烈反應。」

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李補充，LG一直有留意香港本地市場動向並不斷調整策略。LG今年將以空氣淨化為首，推出更多與保障家居健康相關的產品，並將推出全新的LG PuriCare 360° Pet，專為養寵物及在寵物場所工作的用家而設的空氣清新機。

▲ 疫情下，健康相關家電銷請理想，LG銷量增幅最多的產品為LG Styler衣物護理機、Puricare空氣清新機及抽濕機系列。（受訪者提供圖片）

今年下半年生活家電的將繼續以防疫為主題，重點主打如殺菌洗衣機、衣物護理消毒及Puricare空氣清新機系列等有幫防疫的產品。

居家抗疫市民愛離子殺菌智能抽濕機

今年港過去的3，4月，由於疫情肆虐，人們都要居家抗疫，市民留在家中時間較長，亦對家中環境以及衣物清潔的標準提高。

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LG電子（香港）行政總裁李相奉接受本報專訪表示，LG的離子殺菌智能抽濕機亦是疫情下銷量增幅最多的產品之一。除了抽濕功能，獨立的離子殺菌技術透過釋放離子消滅空氣中病毒和細菌，為抗疫期間減少出外留的用家提供最安全的家居環境。

李相奉亦表示，其他銷量增幅最多的產品則為LG Styler衣物護理機以及Puricare空氣清新機及抽濕機系列。據了解，LG Styler衣物護理機可以蒸氣為衣服消毒，切合疫情下港人日常需求。而LG上年推出的可便攜LG Puricare Mini，可在10分鐘內過濾3米範圍空氣，為疫情下仍需上班或出外的市民提供保障。

記者：李彥煒