【資金流向】北水續湧港股 22億狂掃飛鶴

北水流入港股力度逐步增強，今日港股通錄得淨流入40.8億元，3月25日以來最勁的單日淨流入。今年以來北水流入趨勢持續，5月至今，錄得淨流入95億元。

中國飛鶴 （06186） 遭大摩私募基金沽貨，套現近39億元，加上內地內地湖南爆「假奶粉」事件，拖累奶粉下挫，中國飛鶴今日跌逾10%，報13.26元。惟今日北水趁低大手吸納中國飛鶴，今日錄得淨流入21.7億元。中國飛鶴今日成交額達76.5億元，為今日成交第二大港股，扣除大摩基金沽貨39億元，餘下成交約37.5億元，即北水今日的淨流入額佔了中國飛鶴成交約6成。

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中芯美團創新高 獲北水追捧

北水亦追捧強勢股，中芯 （00981） 及美團 （03690） 今日齊創上市新高，閱文 （00772） 亦創52周新高，今日分別獲北水流入3億、1億及1.5億元。華潤啤酒 （00291） 亦錄得北水淨流入1.8億元。

今日北水主要沽售中移動 （00941） 及國壽 （02628） ，分別淨流出1.8億及1.4億元。

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責任編輯：錢家鋒

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