本土酥糖品牌「山手作」　疫市生意額每月逾百萬

▲ 「山手作」創辦人黃藹恩（Sarah），曾經在海味店工作超過20年，近年推出自家酥糖品牌，主要售賣花生糖、鳥結糖等產品。（馮漢柱攝）

近年本土品牌漸受重視，曾在海味店工作20多年的黃藹恩（Sarah），近年自行創立酥糖品牌「山手作」，每天過着朝7晚7的日子，將所有時間精力傾注於品牌經營。產品以健康養生及本地生產作為賣點，成功吸納一眾本地客。新冠肺炎疫情下，每月生意額仍逾百萬元，並持續穩定上升。

Sarah分享，中學畢業後，就回到家族經營的海味店幫忙。雖然在海味店工作已逾20年，但始終對該行業不感興趣，決定自行創立品牌。她自小就喜歡手工藝，享受製作過程。「製作酥糖的過程，從食物原材料到生產製作，全程都可以親自參與，即使是製作一粒花生糖，都覺得有成功感。」

2016年，Sarah創立本地品牌山手作，並於父親海味舖旁邊開設實體店。品牌逐漸推出花生糖、鳥結糖等產品，現時已售賣超過12款酥糖，並採用果仁、黑芝麻等食材，主打健康小食，當中銷量最好的陳皮鳥結糖，因產品口味具特色，受到不少顧客青睞。

▲ 品牌推出花生糖、鳥結糖等產品，現時已售賣超過12款酥糖，並採用果仁、黑芝麻等食材，主打健康小食。（馮漢柱攝）

▲ 陳皮鳥結糖為店舖銷量最好的產品之一，因產品口味具特色，受到不少顧客青睞。（馮漢柱攝）

為求百分百本地製作，去年11月，Sarah不惜斥資數百萬元於柴灣自設廠房，開設本地生產綫。現時煮糖、炒糖等製作工序，均以自動化機器取代。她稱，自動化生產可免卻員工的體力勞損，亦更容易吸引新人入行。

品牌建立至今，主要靠Sarah一人獨自經營，她直言每天都應接不暇，更缺乏時間為品牌做推廣。她笑稱自己是個工作狂，每天準時7時返到公司，直到晚上7時才離開，一個星期只有半天時間與家人相處，但她並不感到這是一份辛苦的工作。「雖然跟隨父親已久，但現在是真正自己經營生意，才發現需要投放大量資源和心力，才能讓品牌有起色。」

▲ 品牌去年在柴灣設立廠房，用作處理食品生產及包裝等程序。（馮漢柱攝）

「香港製造」吸客 擬加強宣傳

對於品牌宣傳，她認為「香港製造」這4個字已足夠吸引本地客。「大眾始終抱着一種情懷，願意支持香港人，支持本土製作，甚至很多顧客都會主動鼓勵我。」未來，她亦計劃加強市場推廣，透過社交媒體宣傳，並與其他網購平台合作，提供更多銷售點。

年初以來，本地經濟受新冠肺炎疫情嚴重打擊。Sarah表示，品牌主要在本地生產製作及銷售，經營方面沒有受到太大影響。近月生意額反而有穩定上升，現時每月銷售額逾百萬元。她認為，是次疫情成為推動力，迫使自己更加努力，轉變不同銷售策略。品牌於上年推出網店，疫情期間，網購生意有不俗表現，目前主要收入來自綫上銷售。

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Sarah表示，現時不僅在網上售賣自家酥糖產品，同時也有銷售海味雜貨，同樣受到顧客歡迎。此外，產品亦在大型網購平台上架，擴展更多銷售途徑，增強綫上銷售力。她更計劃未來在Facebook（fb）舉辦網上直播，透過與顧客即時互動，刺激消費。「疫情下，更需要不時觀察市場及顧客變化，懂得靈活應變，無疑成為一個很好的考驗。」

記者：李寶如