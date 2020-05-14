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乘著Tesla在會展穿梭 室内乘車計劃第二擊

環球政經 18:16 2020/05/14

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Tesla主理人Elon Musk持有的另一公司The Boring Company日前完成挖掘第二條位於拉斯維加斯會展中心的地底隧道。挖掘完成同時象徵投資5250萬美元的”Moving People“項目完成第一階段，此項目志在方便訪客乘車穿梭於建築物的兩端，而首條隧道於2月已經完成挖掘。

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現階段工人們正集中建設位於地面的乘客運輸站，運輸站將建於隧道的兩端，也就是地底隧道的出入口。此外在地底隧道的中央亦會設有另一入口，名爲會議中心環路（Convention Center Loop），並計劃於2021年1月的CES展覽開幕。

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拉斯維加斯會議暨遊客管理局首席執行官兼總裁史蒂夫·希爾（Steve Hill）表示，乘客們可以坐上Tesla Model 3s，Model Xs,以及一輛以Model 3做原型研發，一輛可容納12至16位乘客的“電車” ，自由穿梭於建築物的兩端。

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撰文 : 歐高榮

運輸 拉斯維加斯 Tesla

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