【美國疫情】福西：過早解封疫情反彈 特朗普不接受

▲ 華府首席傳染病專家福西早前警告,各州如過早解封疫情或反彈,美國總統特朗普稱福西的言論不可接受。

美國的新冠肺炎疫情持續,增至超過139萬人確診及8.4萬人死亡。華府首席傳染病專家福西早前警告,各州如過早解封,疫情或有機會反彈。美國總統特朗普稱,福西的言論是不可接受的答案(unacceptable answer)。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)早前以視像形式,向美國國會作證。福西表示部分州如在無能力抗疫下過早解封及復工復課,憂慮疫情會反彈,出現新一波疫情爆發。他更指過早解封會造成不必要的苦難和死亡,也不利經濟復甦。

美國總統特朗普(Donald Trump)於周三(13日)表示:

實際上,我對他的答案感到驚訝。對我來說,這不是一個可接受的答案,尤其是在學校方面。

(I was surprised by his answer, actually. It's just -- to me it's not an acceptable answer, especially when it comes to schools.)

福西作證時甚至質疑學校於秋天復課時,有效的疫苗或特效藥究竟能否成功面世。他表示如在這種情況下讓學生重返校園,這種想法可能有些操之過急。

特朗普反駁指,從統計學方面而言,新冠病毒對學童及幼童造成的傷害較低,他只能接受年紀較大的教職員避免太早復課,因新冠肺炎對年紀較大的人士傷害更大。

白宮雖為各州制定重啟經濟活動的指引,包括要求各州最少連續14日的確診病例呈下降趨勢,及進行確診者的聯繫追蹤。但白宮也表示應由州長因應各州情況,決定是否跟從指引。德州及科羅拉多州未能達到連續兩周的確診病例呈下降趨勢,但仍計劃重開。

