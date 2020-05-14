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【美國疫情】福西：過早解封疫情反彈 特朗普不接受

環球社會熱點 17:51 2020/05/14

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華府首席傳染病專家福西早前警告，各州如過早解封疫情或反彈，美國總統特朗普稱福西的言論不可接受。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過139萬人確診及8.4萬人死亡。華府首席傳染病專家福西早前警告，各州如過早解封，疫情或有機會反彈。美國總統特朗普稱，福西的言論是不可接受的答案（unacceptable answer）。

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美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）早前以視像形式，向美國國會作證。福西表示部分州如在無能力抗疫下過早解封及復工復課，憂慮疫情會反彈，出現新一波疫情爆發。他更指過早解封會造成不必要的苦難和死亡，也不利經濟復甦。

美國總統特朗普（Donald Trump）於周三（13日）表示：

實際上，我對他的答案感到驚訝。對我來說，這不是一個可接受的答案，尤其是在學校方面。

（I was surprised by his answer, actually. It's just -- to me it's not an acceptable answer, especially when it comes to schools.）

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福西作證時甚至質疑學校於秋天復課時，有效的疫苗或特效藥究竟能否成功面世。他表示如在這種情況下讓學生重返校園，這種想法可能有些操之過急。

特朗普反駁指，從統計學方面而言，新冠病毒對學童及幼童造成的傷害較低，他只能接受年紀較大的教職員避免太早復課，因新冠肺炎對年紀較大的人士傷害更大。

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白宮雖為各州制定重啟經濟活動的指引，包括要求各州最少連續14日的確診病例呈下降趨勢，及進行確診者的聯繫追蹤。但白宮也表示應由州長因應各州情況，決定是否跟從指引。德州及科羅拉多州未能達到連續兩周的確診病例呈下降趨勢，但仍計劃重開。

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責任編輯：鄭錦玲

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