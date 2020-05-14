  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 18:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【零售寒冬】富國：零售將進入新常態　疫後購物需求或永久跌近10%

商業 17:48 2020/05/14

分享：

零售市場在疫情過後可能會有巨變，消費者對購物的需求或會因實體店面減少而縮減。

新冠病毒（Covid-19）嚴重影響零售業界，有指店家可藉網購去彌補實體店面停業的損失，但據富國銀行（Wells Fargo）的分析報告就指，部分商品種類如衣飾、鞋等可能有近10%的需求會永久流失。

疫情打擊零售業，美國不少大型連鎖店都需要暫時關門，甚至有店家索性裁員、減少分店數目以至倒閉。富國銀行零售分析師Ike Boruchow在一份投資者報告中表示，因網購無法完全彌補實體店消失的影響，部分商品的需求將會在疫後消失，涉5至10%。

富國進行一項涉1000位美國消費者的研究，發現受訪者普遍計劃未來縮減消費，平均比病毒流行前減少8%左右，特別是年長世代更傾向會削減開支。

調查進一步指，逾40%人認為，封城狀態生活結束後，仍需時約3個月才會重回商店購物，更有11%受訪者堅持要待研發出疫苗或病毒治療方法，才重回實體服裝店或鞋店購物。反觀，消費者亦比以往更常透過網店查詢貨品，富國估計，現時有25%的服裝和鞋類是透過網路銷售，且疫情所致，這個數字未來可能會升至30%。

>>實體零售不敵電商？合作共生反助品牌發展

>>【網絡安全】亞太區數據洩露最嚴重　零售業成重災區

以本星期公布業績的運勳品牌Under Armour為例，首季銷售急跌23%，大部分門店都暫停營業，管理層更預計本季的銷售跌幅可能達6成。CEO Patrik Frisk向CNBC表示，本周開始會零售店面會逐步重新開業，惟預計因疫情影響，短期內部分分店或需再度關閉。百貨公司Nordstrom更表示會關閉16間美國的店面，佔總數14%。

Boruchow估計，零售銷售恐怕要花9個月能讓銷售水平達到「新常態」，而要讓消費者重回以往的購物模式，「最快」也要等到2020年底的購物旺季。但他強調，有關調查或會傾向悲觀，因調查在疫情高峰時進行。

責任編輯: 周俊霖

相關文章

【新冠肺炎】Starbucks連升41季度首挫　全球同店銷售跌10%
2020/04/29
【新冠肺炎】Starbucks連升41季度首挫　全球同店銷售跌10%
【全球大流行】迪士尼季度純利急瀉9成　樂園重開惟復甦無期？
2020/05/06
【全球大流行】迪士尼季度純利急瀉9成　樂園重開惟復甦無期？
【零售寒冬】經濟受挫城市停擺　咖啡銷售為何跌得較輕？
2020/05/10
【零售寒冬】經濟受挫城市停擺　咖啡銷售為何跌得較輕？
時裝 零售 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市營商】LG主打防疫生活家電　近月銷售近倍增長

下一篇文章

【口罩供應】屈臣氏捐30萬日本BFE99%、 VFE99%、PFE99%小童口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思
【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)