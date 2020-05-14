南方東英推納指兩倍正向ETF 入場費800元

▲ 南方東英推出兩倍正向納斯達克100指數ETF產品，圖為首席ETF策略師李雪恒。

南方東英宣布，周五（15日）南方東英納斯達克100指數每日槓桿（2x）產品 （07266） 周五（15日）起正式上市。該產品為追蹤納指期貨兩倍正向回報的ETF ，上市價格為約每基金單位8元，每手交易數量為100單位，入場費約800元。

南方東英首席ETF策略師李雪恒表示，美股有很多波段交易機會，而納指的波動相對較高，能夠帶來不俗回報。惟他亦提醒，桿槓產品主要用於捕捉波段走勢，持有時間不宜太長。隨着疫情逐漸受控，投資者若希望利用槓桿產品「博反彈」，可考慮投資7266，若看淡市況則考慮已推出的兩倍反向納指ETF「FI二南方納指 （07568） 」。

7266是通過投資E-Mini NASDAQ 100期貨來提供納指每日表現兩倍的回報。由於E-Mini NASDAQ 100期貨幾乎全天24小時可交易，所以在港股交易時間，7266.HK的價格亦會隨之變化，而不會出現港股和美股因為交易時差問題而出現價格變動不靈敏的現象。

紐約期油早前出現史無前例的「負油價」，令投資者擔心ETF產品會否跌至零甚至是負值。李雪恒解釋，正向兩倍桿槓產品風險相對較低，只有目標資產在單日內下跌50%時，價格才會變為零。

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