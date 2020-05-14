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fb、中移動等共建「2Africa」海底電纜　3.7萬公里橫跨非洲

科技 19:15 2020/05/14

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「2Africa」海纜全長37,000公里，建成後將是全球最大的海底電纜項目之一。

中國移動（CMI）、Facebook、南非電信運營商MTN GlobalConnect、法國電信運營商Orange、沙特電信公司、埃及電信、沃達豐及西印度洋電纜公司今日宣布，將合作鋪設「2Africa」海底電纜，以服務非洲大陸和中東，並經由東非與其他海纜相連以進一步延伸至亞洲，為上億用戶未來對4G、5G和固定寬帶接入的需求，打下基礎。

「2Africa」海纜全長37,000公里，建成後將是全球最大的海底電纜項目之一。其在非洲16個國家有21個登陸點，將使非洲與歐洲（向東經埃及）及中東（經沙特阿拉伯）無縫互聯，預計於2023或2024年投入使用，其容量將超過當前非洲全部海底電纜的總容量，其中系統核心部分的設計容量高達180Tbps。

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「2Africa」海纜含有一條跨越東非和歐洲的無縫光纖通道，旨在提升網絡連接應變能力及性能最大化。此外，「2Africa」合作方及印度巴帝電信，已與埃及電信簽署了一項協定，建設1條十多年來首個跨紅海和地中海的全新跨境通道。此項目包括在沿蘇伊士運河從拉斯加里卜（Ras Ghareb）至塞德港的兩條陸上鏈路上，部署新的電纜登陸站和新一代光纖，以及在拉斯加里卜和蘇伊士之間，建設第3條新的海底鏈路。 

「2Africa」海纜將引入阿爾卡特海底網路的SDM1新技術，採用最多支持16對光纖部署的新技術，代替最多支持8對光纖部署的舊技術，以提升傳輸容量和成本效益。該海纜將採用光纖交換技術來確保帶寬的靈活管理，電纜埋設深度增加了50%，且電纜佈線將避開已知海底干擾所在的位置，最大程度地確保電纜的可用性。 

責任編輯：姚慧儀

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