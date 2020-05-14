【新冠肺炎】貓成新冠病毒中間宿主？　新英格蘭醫學期刊：染病貓可傳染同類

新冠肺炎持續肆虐全球，出現過零星寵物感染個案。最新刊於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的研究指，染病的貓能將病毒傳給同類，而實驗中的貓均未沒有出現任何症狀。

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研究由東京大學教授河岡義裕帶領的團隊進行實驗，分別為3隻貓接種新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）。當所有貓在3天內感染病毒後，團隊分別便將3隻沒受感染的貓與已受感染的，以2隻1組放入籠內飼養，並持續檢測病毒。

實驗發現，6天之後所有原本沒受感染的貓的鼻拭子樣本中，均被驗出新冠肺炎病毒，但在實驗中的6隻貓均未有出現任何病徵。每隻貓在染病5至6天後，已檢測不到病毒，病毒量大減。

研究又指，結果反映貓可以將新冠肺炎病毒傳染同類，也沒有任何病徵，可能成為新冠病毒的中間宿主，故需要進一步研究人貓之間新冠病毒的潛在傳播鏈。

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