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三星推首款5G量子手機Galaxy A Quantum　首批產量達100萬部

科技 17:46 2020/05/14

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Galaxy A Quantum基本上是以Galaxy A71 5G為基礎，卻是全球首款具備量子隨機數發生器（QRNG）芯片的5G手機。

三星電子（Samsung）和韓國電信巨頭SK Telecom宣布，推出全球首款具備量子隨機數發生器（QRNG）芯片的5G智能手機Galaxy A Quantum。新機正式上市時間為5月22日，周五起接受預訂。

銀行安全技術停留80年代　量子電腦瞬間破解所有密碼

三星推出全球首款8K量子電視系列　提升用戶家庭娛樂體驗

Galaxy A Quantum基本上是以Galaxy A71 5G作基礎，卻為全球首款具備量子隨機數發生器（QRNG）芯片的5G手機，配備4個後置鏡頭，搭載6.7吋Super AMOLED屏幕；採用Exynos 980處理器、8GB RAM、128GB存儲空間，電池容量為4500 mAh，支援25W快速充電。售價是64.9萬韓元（約4100港元），知情人士稱，首批產量有望達到100萬部。

加密保護大量敏感數據　破解難度極高

為應付現今客戶需要處理龐大數據，該量子手機特別採用加密解決方案，是利用CMOS圖像傳感器捕獲的光源散粒噪聲產生隨機序列，QRNG芯片可以通過測量光量子的狀態，得到隨機數來加密信訊，從而提高密碼系統安全的破解難度。量子隨機數生成芯片一旦檢測到故障，也能夠自動復原並再次產生新的密碼，而從當今技術來看，基本上不存在破解的可能。

量子通信被指是下一代基礎通信技術，其安全性高、傳輸高效，量子加密手機便是其中一個商業應用的好例子。但量子加密手機，距離量子計算進入到實際應用階段，路仍很遠。

責任編輯：姚慧儀

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