【中美角力】禍及誠哥？　長和以色列項目競標據報面臨額外審查

▲ 長和系主席李澤鉅表示，中美貿易糾紛對電訊、基建、零售業務影響不大，對碼頭業務亦未見影響。

外電引述以色列官員報道，美國施壓下，以色列總理內塔尼亞胡將要求對長和 （00001） 附屬公司入標競投的15億美元海水化淡廠興建項目進行額外審查。

報道指，美國國務卿蓬佩奧周三在以色列與內塔尼亞胡及即將上任的國防部長甘茨（Benny Gantz）會面後，以色列方面作出上述的要求。

該水廠項目原本將於5月24日開標。曾有以色列官員透露，長和已接近競投項目的最後階段，很大機會奪標。額外審查可能會使開標日期推遲。該投標是決定長和是否獲准建造和控制以色列將近四分之一水需求直至2049年。

長和系主席李澤鉅在股東會上回應中美貿易糾紛對集團的影響力時指，中美貿易糾紛對電訊、基建、零售業務影響不大，對碼頭業務亦未見影響。集團數年前開始致力增加固定收入的策略發揮顯著的作用，集團擁有強勁的現金流，定可面對種種挑戰。有些非現金收入會受影響，但現金流方面保持得很好。

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