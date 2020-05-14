▲ FBI稱中國黑客圖竊疫苗資料 中方反指其轉移視線

新冠肺炎疫情持續之際，中美關係再趨緊張。美國聯邦調查局（FBI）指，中國有黑客意圖竊取美國組織有關新冠肺炎疫苗、治療方法及測試的研究。中國否認美國的指控，更批評美國借栽贓別國來轉移視線。

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FBI周三罕有地與國土安全部轄下的網路安全及基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，簡稱Cisa）發出聯合聲明，指所有正研發與新冠肺炎有關的醫療保健、藥劑及研究行業，必須要意識到自己是中國黑客的特定目標。

聲明又指，當局觀察到這些黑客有意辨識並非法取得有關新冠肺炎的知識產權及公眾健康數據。

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美國總統特朗普（Donald Trump）周一亦提到，中國非法偷取美國的資料，又形容這並非新鮮事。

中國外交部發言人趙立堅則回應指，中方在疫苗研究及治療方面都走在世界前列，更有理由擔心遭竊取資料。

趙立堅又批評，美國在全球實施最大規模網絡竊密行動，批評美國靠栽贓別國來轉移視線及轉嫁責任。

趙立堅強調，造謠抹黑消滅不了病毒，污衊指責戰勝不了疫情。

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責任編輯：楊心悅