爆升新股抽極都唔中　內地炒家重複認購竟無事？

沛嘉醫療（09996）明日（5月15日）掛牌，公開發售部分超額認購逾1,183倍，一手中籤率僅8.5%，認購200手，才穩獲一手。據股份配售結果顯示，與早前上市的康方生物（09926）一樣，竟有大量中籤證件號碼相同，如「219124160」這組號碼則重複出現多次。對散戶來說，自然想到重複認購。不過，據《上市規則》規定，一名投資者透過其個人身分，只可申請認購同一新股一次。然而，為何出現上述現象？

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▲ 據股份配售結果顯示，「219124160」這組號碼重複出現多次。

有資深新股炒家向本刊透露，內地散戶可用不同電話號碼，開設多個戶口，重複認購，借此提高中籤率。不過，令人困惑的是，香港投資者也可開設多個證券戶口，為何港人重複認購，便遭取消資格，惟內地投資者卻無事。

該炒家進一步解釋說，現時股份過戶處向券商、銀行收取表格時，會以最多一組9位數號碼作代碼，由於香港身份證號碼有8位數，故會全數公開，容易識別有否重複認購，但內地居民身分證可長達18位，首6位號碼是地方代碼，撞號碼屬正常，因此在現行識別制度下，根本無法分便有否涉及重複認購。

該炒家續說，漏洞存在多年，惟監管當局從未有行動，這批內地炒家可能有十數，甚至近百個戶口，每次焦點新股招股時，便動用所有賬戶，每個戶口抽幾手，因為概率問題，總有機會中，令A組（認購金額500萬元以下）幾乎淪陷。

他坦言，Ｂ組（認購金額500萬元以上）也開始淪陷，以沛嘉醫療為例，即使參與Ｂ組認購，部分投資者僅分得兩手，幸好該股暗盤升幅驚人，否則扣除孖展息後，這批投資者可能要蝕。

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