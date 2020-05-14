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【國泰危機】國泰全體員工擬最少減薪兩成　最快周五公布

金融經濟 17:20 2020/05/14

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國泰航空 （00293） 重組裁員減薪消息不斷，市場消息指，國泰航空最快周五（5月15日）公佈全體員工減薪方案，減薪幅度介乎20%至30%。消息指，國泰擬推全體員工減薪方案，減薪幅度按職級而定，削減薪金幅度介乎20%至30%，職級愈高，減薪幅度愈高，令減薪幅度與機師減薪的幅度看齊。

最低職級的員工可以額外放4周無薪假代替減薪

不過，最低職級的員工有機會以額外放4周無薪假代替減薪，減薪或適用於國泰內部職級C或以上，即中高層或以上職級的員工。

國泰回覆查詢時表示，不會就傳聞作出回應，並再次表示鑑於目前形勢瞬息萬變，集團不能排除任何措施，以確保其航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

國泰：不能排除任何措施助渡過危機

國泰重申，早前已表示疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重；由於世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。

「鑑於目前形勢瞬息萬變，我們不能排除任何措施，以確保我們的航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。」

據國泰最近年報，國泰全球聘用逾3.4萬名員工，香港員工約2.8萬人；整體員工開支佔集團營運開支19%。集團今年分別於3月及4月宣佈關閉溫哥華及美國所有外站，裁減433名機組人員。

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