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【香港經濟】穆迪：料港今年GDP續收縮5%　點名6港股盈利最傷

金融經濟 17:11 2020/05/14

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評級機構穆迪預期，香港今年GDP將維持收縮，跌幅達5%。

繼標普昨日預警香港面臨的降級風險急劇升溫，另一評級機構穆迪接力唱淡，預期香港全年的本地生產總值（GDP）將會收縮5%，較標普估計的3.9%更悲觀，並點名6隻港股盈利所受的打擊最沉重。

穆迪發報告預期，所覆蓋的26間香港企業當中，大部分在今年內的盈利平均會錄得一成至兩成的跌幅，主要反映經濟收縮及因疫情衍生的一連串影響，當中又以零售、汽車零件供應商及貿易公司的打擊最大。

穆迪又警告，若由疫情衍生的連串干擾持長、甚至示威活動又再趨頻繁，將嚴重影響企業的業務營運及資本結構，最終將會蠶食企業的資本緩衝。若按照目前情況，則接近所有企業仍然維持良好的流動性。

零售、汽車零件供應、貿易行業

穆迪預期，非必需消費品及汽車需求減低，將降低利福國際 （01212） 德昌電機 （00179） 今年的盈利表現。

而供應及需求端的衝擊則會減慢即將除牌的利豐 （00494） 業務復甦。

相關文章：利豐通過私有化周五最後交易 股價一度重上私有化價

地產商

受零售氣氛疫弱及發展收入減少，穆迪推算普遍地產股盈利將錄得15%至20%跌幅。在該行覆蓋的11間地產商，其中持有較多商場及酒店資產的九龍倉置業 （01997） ，盈利更預期會倒退超過兩成。

交通運輸及公用事業

交通是最受疫情影響的行業之一，穆迪估計港鐵 （00066） 將會是本地7間公用及運輸企業中最傷的企業，特別是其載客量、港鐵站租金及廣告收入都會同步下跌。

其他及綜合企業

穆迪指業務週期性較低的公司，業務會相對「免疫」於今次的打擊，例如電信公司及長和 （00001） 。反之，太古 （00019） 對週期性業務則有重大敞口。

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【香港經濟】標普：本港評級下調風險急劇上升

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香港股票 疫情 請願示威 評級機構 經濟 貿易 零售 運輸 利福國際（01212） 利豐（00494）

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