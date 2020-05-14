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【存款收息】大行4日內兩減港元定存息 短中長期齊砍0.2厘息

金融經濟 18:32 2020/05/14

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恒生剛於本周一才減短存息，今天再削半年及一年期0.2厘。

港元定期存款息率的減息潮自5月開局已變大流行，有大型銀行更於4日內兩連減，恒生 （00011） 今天（5月14日）齊下調半年及1年期存息0.2厘。當中6個月期的新息率險守1厘關口、新報1.05厘，1年期更低見0.75厘。這間銀行剛於本周一（11日）才削低3個月短存0.2厘，至1.5厘，尚幸今天這短存維持不變。至於以上3個短中長息的門檻，皆為1萬元的合資格新資金結餘。

甫踏入5月，恒生已3度向存息開刀，本月初已把針對百萬元大戶的3個月享兩厘息悄然下架，及至本月開局僅第2周，又一減再減。

專家料港元的減息浪未止，主因有3，包括︰（1）畢竟拆息不斷走低，如1個月拆息已4連跌，今天僅報0.7厘，反映銀行資金成本的3個月拆息更連續21日創新低，只得1.19厘；（2）新冠肺炎爆第2波，市場皆料次季經濟陷最差，正因貸款疲弱，業界主力推紓困的應急錢，高息吸存亦較難賺息差；（3）新股凍資王解禁，今天暗盤登場的沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） ，超額認購1,183倍，凍資約2,800億元終於開始回籠，業界遂料大小行毋須逆市鬥加息搶存。

南洋商業銀行經濟及策略研究所主管卓亮認為， 即使美國因副作用太大，不會採負利率，但整體利率仍低企，且料未來一兩年聯儲局難再掉頭加息。

卓亮補充，港元拆息與美息的差距將不斷收窄，跟樓按掛鈎的拆息於下半年或再考驗0.5厘的低位，在此宏觀大環境下，按理存息亦跟減。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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