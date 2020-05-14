戴口罩方便遮術後腫脹　疫情下日本爆整容潮

新冠肺炎下，人們外出都會選擇戴口罩，以免受感染。然而，日本最近掀起一股整容潮，因為人們認為戴口罩剛好可以遮住手術後的臉容腫脹，所以他們借疫情去做整容手術。

一名在整容診所任職的23歲女護士透露，最近大學生預約整容人數急增。她表示日本人認為現時學校停課及人們在家工作，是做整容手術的好時機，而且外出戴口罩可以遮掩手術後臉部的腫脹，不容易被別人看出整容，所以很多人在疫情下去整容。她又指，由於戴口罩只露出上半臉，所以眼部整容及拉臉皮手術亦在近期大受歡迎，更有父母帶孩子一起接受雙眼皮手術。

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然而，由於日本當地的醫療物資短缺，這家整容診所在採購消毒紗布和消毒劑等物資時也有困難。她表示原本手術時大約會用十片紗布，現在只會用兩到五片，有時更會把一片紗布剪成兩半來用，她認為診所在衛生方面不是很理想。有醫學專家則提醒市民在疫情下，要避免進行非必要的手術，減低感染的風險。

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