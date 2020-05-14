【香港出口】港出口貨量下跌4.6%　輸往美國跌27.3%

▲ 政府統計處今日發表3月份的對外商品貿易貨量及價格統計數字，而商品整體出口貨量下跌4.6%。（資料圖片）

新冠肺炎疫情拖累本港出口，早前的3月份出口貨值按年下跌5.8%。政府統計處今日發表3月份的對外商品貿易貨量及價格統計數字，而商品整體出口貨量按年下跌4.6%；商品整體出口價格則按年下跌1.4%。

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輸往美國及印度的整體出口貨量，錄得雙位數字跌幅，分別按年下跌27.3%和13.8%；而輸往日本（-3.4%）亦下跌。另一方面，輸往其他亞洲地區的整體出口貨量，例如台灣（2.1%）及中國內地（8.9%）的整體出口貨量則上升。

不過，香港輸往主要目的地的整體出口價格，均錄得下跌。當中包括印度（-5.6%）、日本（-4.2%）、美國（-2.0%）、台灣（-1.0%）及中國（-0.3%）。

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此外，3月份的進口貨量按年下跌10.3%。據悉，來自中國內地的進口貨量，較去年同期錄得14.0%的雙位數字跌幅；而韓國（6.0%）、新加坡（14.3%）及台灣（14.5%）的進口貨量亦按年上升。惟日本的進口貨量（-6.4%）則按年下跌。

與此同時，3月份的進口價格按年下跌0.9%。當中，來自韓國（-6.1%）、台灣（-4.1%）、新加坡（-4.0%）及內地（-0.3%）的進口價格下跌。另一方面，來自日本的進口價格則上升1.6%。

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責任編輯：馬意文