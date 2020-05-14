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【屈臣氏口罩】屈臣氏全球搜購兒童口罩 校長決定分發對象及數量

金融經濟 16:49 2020/05/14

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屈臣氏指，校長將按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，令急需幫助的學童盡快得到口罩應急。

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團指，新型冠狀病毒疫情以來，各學校均已停課達4個月，面對復課在即，小童口罩需求殷切，集團遂於短時間內於全球積極搜羅，捐出合共30萬個高規格的小童口罩予有需要的小學生。

屈臣氏聯同全港多個小學校長議會合作，包括香港資助小學校長會、官立小學校長協會、香港直接資助學校議會以及香港特殊學校議會，希望捐助能為有經濟壓力的學生及其家庭帶來幫助。屈臣氏指，由於小童口罩供應十分緊張，有需要的學校可填妥申請表格，最快於5月下旬，於指定地點領取口罩。

因設立生產線需時　從全球搜購兒童口罩

屈臣氏指，義工隊合力協助包裝口罩，方便學校在評估學生需要後，可即時分發予有需要學生。校長將按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，令急需幫助的學童盡快得到口罩應急。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，曾考慮由屈臣氏實業製造小童口罩，但由於設立生產線需時，未必趕得上復課，所以立即從全球各地搜購。

小童口罩規格

日本品牌Nippon Mask，菲律賓製造

過濾率： BFE99%、 VFE99%、PFE99%

尺寸： 90mm X 125mm

此口罩不設鼻樑片，以防止小童不小心使用以致受傷

相關文章：【口罩供應】李澤鉅︰屈臣氏WatsMask口罩預計下星期可網上登記

相關文章：【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩

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