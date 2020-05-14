單日確診個案逾萬宗 南美成疫情新爆發點

新冠疫情於歐洲有放緩跡象，英國、意大利、法國等也開始重啟經濟，但與此同時，南美洲的新增確診人數卻突然上升。據世衛數據顯示，巴西截至昨日確診人數達189,157宗，是全球確診個案第6多的國家，惟其昨日單日新增個案便達到11,555宗，慬次於疫情最嚴重的美國，更是全球三個單日新增病例逾萬宗的國家之一。

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除巴西外，秘魯及智利截至昨日確診病例分別達76,306宗及34,381宗，單日新增確診病例更達4,247及2,660宗，是全球新增個案第4及第7多的國家。南美四國中，就只有阿根庭的疫情稍為受控，昨日單日新增確診病例只有316宗。

傳播率全球之冠



南美洲確診病例爆升並非空穴來風，英國倫敦帝國學院月初分析了48個國家的活躍傳播率，發現巴西的傳播率是48個國家之冠（R0>2.1），原因之一是疫情由聖保羅及里約熱內盧等大城市轉向內陸小城市，而這些地區的醫療設備都十分匱乏，而其他南美國家錄得的傳播率也很高。

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相對於其他南美國家，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）應對疫情的消極態度，也是令病毒大規模傳播的原因之一。就在上月巴西疫情開始惡化時，巴西衛生部長Luiz Henrique Mandetta於電視訪問中，強烈批評總統博爾索納羅未有採取群眾隔離措施，將2億巴西國民曝露在危險之中，及後這位深受民聚愛戴的衛生部長便被博爾索納羅解僱。



直至最近，部份州長擔心疫情快速傳播，要求民聚做好社交隔離，並祭出居家令。不過博爾索納羅指責部分州長維持「破壞就業」的封鎖措施是不負責任的行為，要求解除居家令，難怪巴西成為疫情最嚴重的國家之一。

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