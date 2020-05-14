  • 29°C
香港時間 : 2020514日 (四) 17:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中美緊張關係升溫　兩會前夕人幣平穩

金融經濟 16:31 2020/05/14

分享：

中美緊張關係升溫　兩會前夕人幣平穩

大市反彈力度正在減弱，隔夜聯儲局主席鮑威爾指疫情可能對經濟構成長久損害，可能需要更多刺激措施，又指現時並未有考慮負利率政策。鮑威爾言論加深市場對美國經濟復甦的憂慮，加上中美緊張關係未見降溫，美股再度下跌，市場開始關注4月以來的環球股市反彈及憧憬經濟重啟的樂觀情緒是否已經過頭。南韓及中國疫情出現小規模反彈亦顯示重啟經濟的前路崎嶇不平，歐美地區或會更長時間陷入衰退，避險情緒下美滙指數持續在100大關高位整固。

中國將於本月21至22日召開兩會，人民幣在7.10左右波動，市場情緒大致穩定。儘管中美緊張關係升溫，貿易戰是否再次開打，以及貿易戰對美元和人民幣的影響的不確性仍高，投資者在前景未見明朗下暫時按兵不動。現時美國似乎在多方位向中國施壓，一方面推動雙方定時檢討首階段協議的落實細節，疫情打擊下中國似乎難以實現對美國的採購金額，另一方面特朗普試圖限制美國對中國企業的投資，並延長對中國高科技企業的禁令，以及就疫情問題上對中國針鋒相對，短期內中美關係難以改善。年底的美國總統大選逐步逼近，特朗普對中國的態度將更加難以預測，有關不確定性將限制人民幣的升值空間。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 負油價打壓市場情緒　人幣趨穩港元觸7.75
2020/04/23
負油價打壓市場情緒　人幣趨穩港元觸7.75
外幣滙穗 - 貿談樂觀情緒高漲　人民幣收復7算關口
2019/11/07
貿談樂觀情緒高漲　人民幣收復7算關口
外滙 外滙貨幣 疫情 貿易戰 經濟 美股 負利率 鮑威爾 特朗普 中美關係

上一篇文章

美團季績月底揭盅 破頂後如何炒下去？

下一篇文章

【滙豐股價】滙豐跌至38元邊　「千人操」買盤重現撈底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）