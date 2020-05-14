▲ 中美緊張關係升溫 兩會前夕人幣平穩

大市反彈力度正在減弱，隔夜聯儲局主席鮑威爾指疫情可能對經濟構成長久損害，可能需要更多刺激措施，又指現時並未有考慮負利率政策。鮑威爾言論加深市場對美國經濟復甦的憂慮，加上中美緊張關係未見降溫，美股再度下跌，市場開始關注4月以來的環球股市反彈及憧憬經濟重啟的樂觀情緒是否已經過頭。南韓及中國疫情出現小規模反彈亦顯示重啟經濟的前路崎嶇不平，歐美地區或會更長時間陷入衰退，避險情緒下美滙指數持續在100大關高位整固。

中國將於本月21至22日召開兩會，人民幣在7.10左右波動，市場情緒大致穩定。儘管中美緊張關係升溫，貿易戰是否再次開打，以及貿易戰對美元和人民幣的影響的不確性仍高，投資者在前景未見明朗下暫時按兵不動。現時美國似乎在多方位向中國施壓，一方面推動雙方定時檢討首階段協議的落實細節，疫情打擊下中國似乎難以實現對美國的採購金額，另一方面特朗普試圖限制美國對中國企業的投資，並延長對中國高科技企業的禁令，以及就疫情問題上對中國針鋒相對，短期內中美關係難以改善。年底的美國總統大選逐步逼近，特朗普對中國的態度將更加難以預測，有關不確定性將限制人民幣的升值空間。