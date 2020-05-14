新世界推「虛擬實習」　招募100名大學生實習生

▲ 新世界今年加推實習名額至100名，並推出「虛擬實習」。

新世界 （00017） 宣布，鑑於今年大學生實習的需求殷切，新世界今年特別增加實習名額，推出「新世界100虛擬實習計劃」，招募100位實習生。計劃即日起接受各大專院校學生申請，截止日期為6月7日。有意參加者需登入網址填妥表格，並要製作和上載一條不多於3分鐘以「Craft Your CSV Journey」為主題的短片。

登入網址：https：//hr.nwd.com.hk/internship/

新世界指，是次計劃採用「虛擬實習」，實習過程主要以虛擬模式進行，實習生大部分時間會透過網絡和視訊會議提交並彙報工作。同時，集團亦會透過線上線下培訓及多元化實體活動，如交流、參觀、管理層分享等。

另外，各實習生均會獲安排參與「創造共享價值」體驗之旅，在約兩個月實習期內深入了解商界如何與持份者合作。實習生將獲安排了解集團為社區而設的口罩生產計劃，以及集團如何透過不同非牟利機構向基層派發口罩，同時亦會參與文化及藝術傳承的活動。

新世界指，計劃申請日期為即日至6月7日，評審及面試於6月份進行，實習期由7月中至8月底，成功獲選者有機會獲派到新世界集團，包括新創建 （00659） 及旗下公司工作。

相關文章：【新世界口罩】新世界加碼推口罩 名額2萬個5月18日起登記

【新世界合股】摩通：合股可減股價波動性 料續出售非核心資產

【新世界合股】新世界建議4股合1股 入場費9,000變3萬6（第二版）

編輯：袁諾曦