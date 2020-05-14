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【港股分析】騰訊績後升得少？　仲有阿仔頂住

股樓投資 16:48 2020/05/14

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騰訊控股（00700）昨日（13日）公布的季度業績好過市場預期，股價今日逆市上升，高見447元，其後無以為繼，收市僅微升0.2%，反而作為親生仔的閱文集團（00772）走勢更勁，最多曾升逾14.2%，全日收報41.55元，升9.5%。

騰訊現時為閱文的大股東，持股比例高達56.87%，騰訊總裁劉熾平昨日在股東周年大會上，亦被問及閱文近期管理層的更替問題，他指出，騰訊閱文的創業團隊創立閱文，其後透過收購壯大，雙方團隊一直有緊密互動，現時情況其實只是進行交接，是任何一間公司都會出現的情況。他又提到，閱文與作家的合約並非外界理解般出現問題，只是對部分條款作出修改，表明與作家有洽談及交流。

閱文股價年初曾高見42元，其後受市況及疫情等因素拖累回落，3月中低見26.2元後反彈，今日曾高見43.35元，曾升穿1月的浪頂位，創年內新高，而且全日成交金額達8.5億元，比港交所（00388）等藍籌股還要多，出現大成交上升的勢頭。

股份上市價為55元，現水平與上市價仍有逾30%上升空間，加上股份上市初期高見110元，就算有蟹貨，普遍也積聚在上市價之上，短期內企穩40元水平後，有力再突破，挑戰46元，甚至50元關口。

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撰文 : 葉志偉

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