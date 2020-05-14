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Google Chrome推分頁整理功能　開多個網站仍整齊分類

科技 16:12 2020/05/14

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Google周三（13日）宣布，Google Chrome將推出全新分頁整理功能「tab group」，為用家進行網站分類，以不同顏色標記群組。

打工仔忙起上來，分分鐘同一時間應付上司、客戶，既要做資料搜集又要覆電郵，網頁愈開愈多，但只有一個電腦螢幕時，畫面難免凌亂「R爆頭」。為解決此痛點，Google周三（13日）宣布，Google Chrome將推出全新分頁整理功能「tab group」，為用家進行網站分類，以不同顏色標記群組。

Google資訊公開報告　揭示政府提出內容移除要求

Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？

目前「tab group」在Chrome Beta版本中率先試用。用家只要在分頁上點擊右鍵，就能建立分頁群組，並且可自訂群組名稱和顏色。此外，建立不同群組後，亦能拖曳群組標籤移動，或重新排序分頁位置。

Google Chrome的「tab group」功能可按主題、迫切性、工作進度等選項，進行網頁分組。（Google圖片）

Google表示，此功能已測試幾個月，研究試用者行為後發現，大多用家傾向根據「類型」來為網頁分類，以提升工作效率。例如「急件（ASAP）」、「本週待辦（this week）」和「稍後處理（later）」等，均是常用的標籤。也有Google工程師喜歡用一些表情符號，如📖代表有文章待閱、❤️代表激發靈感等。

「tab group」功能下周起，會陸續開放全球用家使用，適用的作業系統包括Chrome OS、Windows、Mac和Linux。

責任編輯：姚慧儀

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