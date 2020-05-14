美團季績月底揭盅 破頂後如何炒下去？

美團 （03690） 強勢未止，逆市攀升並連日創上市新高。美團將於月底放榜，近期多次業績後美團股價都現爆炒，今次業績前美團偷步炒上，到業績揭盅後，能否有亮點繼續炒下去？

由5月初至今，美團已累升約17%，不但跑贏大市，更是大型科技股ATM三股中最強。美團連番破頂，股價創新高後已無「蟹貨」，減了上升的阻力。美團現時市值突破7,000億元，市值於港股排名第7。

上幾次季業績後 美團均爆炒

美團業績期臨近，將於月底05月25日公布首季，另一科網龍頭騰訊 （00700） 亦於業績前炒作，市場因而亦偷步炒作美團業績。事實上，美團近期業績後都受追捧，最近3次放榜翌日分別升6%至9%。上幾次美團業績亮點是集團開始錄得盈利，純利連續三季都按年虧轉盈。

不過，對於今次所披露的首季業績，集團已早預警會重回虧損，主要是受累新冠肺炎疫情的影響。美團指出，本地生活服務業務眾多方面受新冠肺炎疫情影響，包括餐飲、本地生活服務、酒店等商家的日常營運收到嚴重影響，從而對集團首季業務產生下行壓力，餐飲外賣、到店酒店及旅遊等業務在需求端及供應端方面均面臨重大挑戰。

從以上，可見美團主要業務都受疫情影響。美團的業務分為三大類別，即市場焦點的「餐飲外賣」、旅遊訂餐訂門票的「到店、酒店及旅遊」，以及「新業務及其他」。

預警首季重回虧損 關注旅遊相關業務表現

美團是內地餐飲外賣平台的龍頭，佔內地市場約7成份額。盡管受累疫情，令首季外賣業務亦會受損，惟分析預期，居家抗疫的安排反而令消費習慣使用第三方餐飲外賣，長遠受惠用戶增長。反而疫情對旅遊相關的「到店、酒店及旅遊」業務的影響更令市場關注。

在收入方面，在去年第四季，餐飲外賣業務貢獻55.8%，而「到店、酒店及旅遊」業務貢獻22.6%，不過由於後者的毛利遠高於外賣業務，因而在毛利貢獻方面，「到店、酒店及旅遊」貢獻了88.8%，餐飲外賣則僅貢獻17.7%。

數字反映，盡管外賣業務長遠發展是集團的焦點，惟短期而言，旅遊相關收入仍是美團主要盈利貢獻及流金流的支持。旅遊正是今次疫情下的重災區，雖然目前內地遊有限度恢復，但人流仍遠低於正常時期，海外遊目前仍然停頓，這將令美團旅遊相關業務持續受創。內地旅遊業復甦的進度，將是對美團短期業績的關鍵。

美團已預警首季業績轉差，至於美團股價能否於業績後維持強勢，則要看管理層對外賣及旅遊相關業務前景的指引。

責任編輯：錢家鋒

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