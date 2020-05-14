日本最年輕病逝個案　相撲手染新冠肺炎後不治

日本的新冠病毒疫情陸續受控，東京單日僅新增十宗確診個案，而當地一名28歲職業相撲選手，確診一個月後最終不治。

感染新冠病毒死亡的大相撲力士「勝武士」，本名末武清孝，上月初因出現發燒、呼吸困難及疲倦等症狀而入住東京一間醫院，其後確診。病情惡化後曾轉到深切治療部，直至星期三凌晨，因病毒引發多個器官衰竭而病逝，終年28歲，為日本最年輕的病逝個案，亦是首位染病死亡的職業相撲選手。

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據日本傳媒報道，勝武士的師傅，高田川師傅和十兩力士白鷹山亦相繼確診感染，但二人均已出院，而原定5月24日開幕的大相撲夏季賽事也決定取消。

日本已累計逾一萬六千人確診，當地傳媒表示，政府有意解除當地39個縣的緊急狀態令，但東京、大阪和北海道等地會維持緊急狀態。政府會在本星期內諮詢專家意見後，正式宣布最近措施。

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